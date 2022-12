MIAMI, Estados Unidos.- Después del 11 de julio de 2021 (11J) cientos de familias en la Isla han sido víctimas de las políticas represivas del régimen cubano. Entre ellas figura la de la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, compuesta por su esposo, el líder opositor Félix Navarro Rodríguez y su hija, también opositora, Saylí Navarro Álvarez; ambos encarcelados desde el pasado mes de marzo.

Desde que padre e hija fueron condenados, el hostigamiento contra Sonia Álvarez por parte de la Seguridad del Estado se ha incrementado. En entrevista con CubaNet, Sonia denunció que ha sido multada en once ocasiones con cuotas de 150 pesos por supuestamente violar el cordón policial que mantienen en las cercanías de su vivienda, ubicada en Perico, Matanzas.

“Me detienen todos los domingos, me llevan para la policía y me ponen una multa de 150 pesos, porque ellos se paran a una cuadra de mi casa y cuando yo salgo, es que ellos salen detrás y me detienen”.

Álvarez también alertó que podría correr la misma suerte que su esposo e hija, según la amenaza realizada por el jefe del Sector policial.

“En dos ocasiones me han levantado actas de advertencias y en la última el jefe del Sector me dijo: ‘Ahora vamos a ver qué vamos a hacer contigo’, como queriéndome decir que a mí también me pueden encarcelar por salir los domingos a pedir la libertad de mis presos y de todos los presos políticos del 11 de julio”.

Asimismo, la opositora llamó la atención sobre el acoso que sufre Saylí por parte del oficial Ramón Pérez.

“Es el encargado de visitar la prisión donde se encuentra Saylí y de hostigarla, y llamar a las presas y decirles que seduzcan a Saylí, que van a tener un beneficio. Él se dedica a eso porque Saylí se ha negado en varias ocasiones a hablar con él y parece que debido a eso ha tomado represalias contra Saylí”.

También denunció que el oficial Noslen Pedroso, del centro penitenciario “Agüica” donde mantienen a Félix Navarro, le ocupó su diario personal y se encarga de reprimir a Félix y a todos los manifestantes del 11J que se encuentran allí.

El preso político cubano Félix Navarro, de 68 años, fue uno de los 75 de la Primavera Negra de 2003. Es coordinador del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel” y promotor de la campaña Cuba Decide. Fue acusado de “atentado y desorden público”, y condenado a nueve años de prisión. Estando en prisión, se ha contagiado en dos ocasiones con COVID-19, además de sufrir diabetes y una lesión pulmonar.

Su hija Saylí, de 36 años, miembro de las Damas de Blanco y Cuba Decide, fue sentenciada a ocho años y enviada a la prisión de mujeres de Bellotex, en Matanzas.

Los dos opositores fueron arrestados al día siguiente de las multitudinarias protestas del 11J, cuando acudieron a la estación policial del municipio Perico para interesarse por la suerte de varios manifestantes que allí se encontraban bajo arresto. El 18 de abril de este año, al concluir el juicio de apelación fueron enviados a la cárcel; ella encadenada de pies y manos, sin poder despedirse de sus padres.

