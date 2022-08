MIAMI, Estados Unidos. – Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Nuevitas, en Camagüey, golpearon al menos a tres niñas de 11 y 12 años que intentaban impedir el arresto de un manifestante durante la segunda noche de protestas en esa ciudad camagüeyana.

“¡Son niños! ¡Son niñas!”, se escucha gritar en una transmisión en vivo del perfil “LaChamaca DeChamaco Yaestaostinada”, como se identifica la joven que grabó en directo momentos de las dos noches de protestas en Nuevitas.

Como se puede ver en varios videos transmitidos en la madrugada de este sábado por la usuaria de Facebook, los policías forcejearon con las niñas hasta lograr que soltaran al hombre que las acompañaba y al que detuvieron de manera violenta.

Las propias niñas ofrecieron su testimonio en otro video publicado por la misma usuaria de Facebook.

“La Policía pa cogerlo preso [al manifestante que las acompañaba], nos cayeron a golpe, pa’ que lo soltáramos. Eran una pila y uno gordo ahí que ese fue el que me metió duro”, dijo una de las dos menores.

Ambas mostraron las marcas de los golpes recibidos en la espalda, las piernas y los pies.

En otro video republicado por la plataforma Cubanos por el mundo, una de las menores cuenta: “A mí me dieron por aquí [pierna], por aquí [cintura], me viré después y me dieron por aquí [espalda]”.

Mientras, otra agregó: “Yo cogí y le di, porque ellos me dieron, y me caí y me ‘metieron’ a mí también. A mí me ‘metieron’ por aquí [espalda], por los pies”.

En la noche de este viernes y madrugada de sábado, pobladores de Nuevitas se lanzaron a las calles por segundo día consecutivo para denunciar los prolongados cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 horas.

Menos de 24 horas antes, los residentes en esa ciudad ya habían protagonizado la mayor protesta popular contra las autoridades cubanas desde el 11 y 12 de julio de 2021.

En la noche del jueves y madrugada del viernes decenas de vecinos de Nuevitas se manifestaron a gritos de “Libertad” y con la conga de “Pongan la corriente pin…”.

“Vamos para el Partido. Oye para el Partido” y “Pongan la corriente pin… ¡Abajo Díaz-Canel! ¡Díaz-Canel singao! ¡Abajo la dictadura!” son algunas de las frases que se les escuchó gritar a los manifestantes mientras caminaban por las calles oscuras tocando cazuelas.

Durante la manifestación los cubanos cantaron incluso el Himno Nacional. “Se calentó Nuevitas. Ya era hora, ya esto es demasiado. Las personas mayores y los niños no aguantan más esto”, comentó el usuario Alejandro Sariego.

Según varios comentarios en redes sociales, los residentes de Nuevitas llevan tres meses padeciendo largos apagones. La pasada semana, la Empresa Eléctrica de esa provincia anunció cortes eléctricos de hasta 18 horas por los problemas con las centrales termoeléctricas en Cuba.

En Camagüey “no es posible continuar aplicando la rotación que hasta este momento estaba implementada y el tiempo de afectación pudiera estar en el orden de las 18 horas”, decía el comunicado.

En julio pasado, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que entendía el descontento popular que estaba llevando a los cubanos a protestar por toda Cuba contra la crisis energética, sin embargo, aseguró que los cubanos no resolverán nada manifestándose.

