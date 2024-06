SAN LUIS POTOSÍ, México.- Desde que en agosto del año pasado se decretara la Resolución 111 del Banco Central de Cuba y a finales del 2023, la Resolución 93 del Ministerio de Comercio Interior, para el uso obligatorio del comercio electrónico por entidades estatales y no estatales, disponer de efectivo en la Isla se ha vuelto un problema.

La llamada bancarización, que busca realizar una migración hacia el comercio electrónico, en detrimento de las transacciones en efectivo, ha resultado en poca circulación de dinero en efectivo en las entidades estatales y poca disponibilidad en los bancos.

En consecuencia, en los bolsillos de los cubanos, que no tienen teléfonos inteligentes o que usan el efectivo para adquirir disímiles productos en el mercado informal o en establecimientos donde aún no llega el comercio electrónico, no hay nada.

Los jubilados, un sector de la población que depende de las exiguas sumas que les paga el régimen por sus años de trabajo, padecen la bancarización y la falta de efectivo cuando, cada mes, acuden a los cajeros y a los bancos a cobrar su chequera y solo reciben una parte de ella.

Unos 1.000 al mes únicamente

Así lo constata un reportaje del medio local oficialista Escambray donde, habiéndosele preguntado a pensionados de Sancti Spíritus por el cobro de su mensualidad, varios aseguraron que no recibían dinero o estaba incompleto: “Solo quiero sacar lo que es mío y ahora dicen que no hay dinero”.

Personas entrevistadas por los periodistas oficialistas coincidieron en que el tema del dinero se ha vuelto un problema. Los bancos, ante la inexistencia de efectivo, solo entregan 1.000 pesos a los jubilados, sin embargo: “¡Mira, niña con esto no compro ni un pomo de aceite!”.

La odisea para extraer dinero de los cajeros automáticos no es menos terrible. Una entrevistada por Escambray refirió que llevaba cuatro madrugadas tratando de cobrar el salario del mes. “Tenía dinero, pero no había corriente; vino la luz y hay dinero; pero, entonces, no hay conexión”.

Otra, además, explicó que la disponibilidad de efectivo solo dura cuestión de minutos. En uno de los bancos espirituanos, dijo, aseguraron que pondrían el dinero a las 4:30; aunque lo pusieron antes, a las 4:15, ya a las 4:40 se había acabado.

Sin teléfonos inteligentes para el comercio electrónico

Muchas personas opinaron que ni siquiera sabían qué era un código QR y no entendían de tecnología, y muchos más dijeron tener teléfonos “de teclitas” pero: “Eso de los punticos es un cuento, si no llevas dinero en la mano, no compras el paquete de pollo”.

El problema de la banzarización ha permeado en cada uno de los ámbitos y empeora la vida de los grupos más vulnerables, principalmente los ancianos.

No obstante, otro gran sector tampoco puede emplear la tecnología para cobrar o comprar y depende del efectivo.

De acuerdo con los datos de Escambray, los campesinos que labran la tierra cobran en efectivo y muchas veces no hay cómo pagarles.

Los jornaleros sin poder cobrar en efectivo

“Más del 85 por ciento de los 14.500 campesinos con que trabajamos tienen tarjeta, pero existe rechazo a las operaciones electrónicas, en medio del campo cuando necesitan contratar fuerza de trabajo tienen que pagar en efectivo, y esa entrega se ha dificultado enormemente al no contar con el dinero y lo mismo pasa para la compra de insumos”, puntualizó Luis Francisco Castro Díaz, gestor de negocios de Bandec.

Mientras tanto, el régimen sigue exigiendo que se use el pago electrónico y persigue y castiga a las empresas que no lo implementan.

Según el espacio oficialista de la Mesa Redonda, más de 476 establecimientos han sido cerrados en todo el país por no cumplir con el uso de los canales electrónicos establecidos en el proceso de bancarización.

De acuerdo con la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, esta cifra es “insuficiente”, ya que existen provincias con un bajo nivel de cumplimiento.

La funcionaria, que no se refirió a la incoherencia de ese proceso en un país con una tecnología obsoleta y con una población mayormente envejecida que no cuenta con esa tecnología con la cual pagar en comercios, insistió en la necesidad de “seguir trabajando para asegurar la implementación de estas políticas a nivel nacional, incluyendo la solución a la escasez de efectivo y, principalmente, la transparencia fiscal”.

