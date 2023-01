MADRID, España.- A cuatro meses del paso del huracán Ian por la Isla, solo el 22.3 por ciento de las viviendas afectadas en Pinar del Río han sido reparadas; por lo que las autoridades cubanas continúan sin dar solución a casi el 80 por ciento de las familias damnificadas.

Según señaló este jueves la Agencia Cubana de Noticias (ACN), las proyecciones del Gobierno para esta situación en Pinar del Río se extienden a un periodo de cinco años.

De acuerdo a la información, son prioridad los derrumbes parciales y las personas en situación de vulnerabilidad.

Los municipios más atrasados en la recuperación son San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Consolación del Sur y Viñales, precisó Andrés Martín Carmona, director provincial de Vivienda.

San Juan y Martínez apenas supera el 8 por ciento de las casas reconstruidas hasta la actualidad, de las más de 10 mil 800 que fueron dañadas por Ian.

Entre las causas para tantos atrasos se encuentran las dificultades en el proceso organizativo y la distribución de materiales; según indicó el directivo.

Por su parte, el director de la Empresa de Mantenimiento y Construcción Civil, Yalexis León Armas, dijo que “de la producción local de materiales de la construcción dependerá la solución del 60 % del plan pactado para la vivienda en Pinar del Río”. Para esta producción se pretende “montar una zaranda industrial con capacidad de producción de 100 metros cúbicos diarios para el aporte de granito, gravilla y piedra”; aunque no precisó para cuándo.

A pesar de esta situación, que afecta no solo a Pinar del Río, el régimen cubano no ha dejado de anunciar restauraciones a hoteles y construcciones de instalaciones turísticas, para las que no escasean los materiales ni “hay dificultades en el proceso organizativo”.

Mientras en la Isla siguen levantando lujosos hoteles, el fondo habitacional cada vez es más precario. Las ciudades cubanas pierden casas y edificaciones por falta de mantenimiento y familias, que nunca podrían pagar esos hoteles, pierden sus hogares.

