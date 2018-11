Soldado norcoreano asegura que los jóvenes en su país no son leales al régimen

MIAMI, Estados Unidos.- El pasado año bajo una lluvia de balas un soldado norcoreano desertó a Corea del Sur. El soldado es hijo de un general del régimen, y en entrevista con el periódico japonés Sankei Shimbum, aseguró que los jóvenes de su edad no sienten ninguna lealtad por el dictador Kim Jong-Un. “En el Norte la gente, especialmente las generaciones más jóvenes, son indiferentes entre sí y a la política, sus líderes. No hay sentido de la lealtad”.

Oh Chong Song, de 25 años, logró cruzar al sur en noviembre de 2017 a través de la Zona Desmilitarizada en Panmunjom mientras sus antiguos compañeros le disparaban. La zona no es muy común para las deserciones, pues siempre está repleta de turistas y resguardada por soldados, sin embargo, Oh cruzó y llegó herido de bala incluso.

En la entrevista, Oh dijo que “Probablemente el 80% de mi generación es indiferente y no tiene lealtad. Esto es natural ya que el sistema hereditario es aceptado sin cuestionamientos, sin importar su incapacidad de alimentar al pueblo”.

Oh contó que cruzó después de un desencuentro con sus amigos. Mientras caminaba de vuelta a su puesto de seguridad en la frontera, decidió cruzar el retén y luego, temiendo ser ejecutado si lo encontraban, prefirió continuar hasta la frontera, según relató al Sankei Shimbum.

“Temí ser ejecutado si daba marcha atrás, así que decidí cruzar la frontera”, dijo, añadiendo que no lamentaba haber desertado.

De acuerdo a la noticia, la inteligencia japonesa ha confirmado la identidad de Oh y su parentesco con el mayor general en el ejército de Kim Jong-Un.

Oh desertó en plena tensión de su país con Estados Unidos, con recurrentes amenazas de destrucción mutua entre Kim Jong-Un y el presidente Donald Trump. “Realmente pensé que estábamos al borde de la guerra con los Estados Unidos. La tensión que yo sentía se derramaba desde los niveles más altos del régimen”.

El joven dice que no guarda rencor sobre sus antiguos compañeros y las heridas que le provocaron. “Si no me hubiesen disparado se hubieran enfrentado a duros castigos. Así que, si yo hubiera sido uno de ellos, hubiera hecho lo mismo”, señaló.