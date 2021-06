MIAMI, Estados Unidos. – Con el título de “Socialismo: seducción y asalto” periodistas, investigadores y activistas políticos cubanos realizarán un evento este sábado en Miami con la intención de exponer cómo esta doctrina ideológica, política y económica “es perjudicial para cualquier sociedad”, así como para desentrañar los cepos, mutaciones y máscaras que en la actualidad se emplean para encubrir sus fines totalitarios”.

El foro, abierto al público, tendrá lugar en la sede de la Misión de Nuestra Señora de Altagracia, en Miami, este sábado 12 de junio a partir de las 10:30 am. Sus organizadores han explicado que será una conferencia interactiva para ahondar en por qué el socialismo “exhorta a la pérdida de la identidad individual y a la actuación grupal o colectivizada a través de técnicas que apelan al componente emocional de las personas y no a la racionalidad”.

Se trata del primer evento de una serie de charlas interactivas coproducidas por Estado de Sats con instituciones cívicas y medios de comunicación de la Florida, que incluirán temas claves como “religión vs. socialismo, desarrollo vs. socialismo y libertad vs. socialismo, analizados a lo largo de la historia y en la actualidad, en Cuba, Estados Unidos y otras naciones de la región”.

El conversatorio contará con la participación de Antonio Rodiles, director de Estado de Sats y activista residente en Cuba; Luis Leonel León, periodista y director de cine y televisión exiliado en Estados Unidos; la periodista cubana exiliada Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario las Américas, quien moderará el evento; Agustín Acosta, periodista cubanoamericano y una de las voces más importantes de la radio en español en Miami; Ramiro Collazo, activista cubano y candidato a concejal en Hialeah; y el doctor Emilio J. Sánchez, periodista y profesor de Nova Southeastern University.

Para Rodiles, uno de los objetivos de la conferencia es servir de “advertencia” a los “países del mundo libre como Estados Unidos”, ante las corrientes del socialismo “que se tratan de imponer a través de la prédica de prácticas humanistas en el ámbito social, pero respaldadas en métodos paternalistas que desestiman el esfuerzo individual”. Asimismo, busca demostrar cómo en algunos países en vías de desarrollo en Latinoamérica el socialismo “estimula el odio de clases” y se “afianza en las desigualdades hacia los más pobres para ganar espacio”.

En declaraciones a Diario las Américas, el físico y matemático cubano aseguró “el neocastrismo debe hacer esto en uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas dada la profunda crisis económica y el descontento social que se vive en la Isla”.

“Nosotros venimos hablando de esto, pero no se ha escuchado o entendido lo suficiente. Este evento servirá para profundizar en el tema, para hablar con claridad de lo que sucede dentro y fuera de la Isla con respecto al tema cubano, cómo opera el neocastrismo”, puntualizó el opositor cubano.

Por su parte, el periodista y director de cine y televisión Luis Leonel León, otro de los organizadores del foro, dijo al rotativo miamense que es fácil comprobar el “gran poder embaucador, miserablemente seductor que ejerce el socialismo en cualquier sociedad”, sin importar “que el mayor legado del socialismo, en más de un siglo, sean más de 100 millones de muertos y naciones prósperas arrastradas a la miseria material espiritual, al hambre, a la desesperanza y al miedo convertido en amarga sobrevivencia”.

Un placer estar con @lourdesubieta en @radiomambi710. Hoy 5:30pm te agradezco la sintonía para hablar del #socialismo como ideología que da lugar a la imposición de regímenes nefastos en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo… @AGRodiles @IlianaLavastida @DLasAmericas https://t.co/QqbXfdYy18 pic.twitter.com/xahZ9neKnc — Luis Leonel León (@LuisLeonelLeon) June 9, 2021

León, quien es columnista para medios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, sostuvo que sistematizar este tipo de evento se “hace cada vez más necesario” y señaló que esta no será una “charla entre intelectuales” pues “lo más importante es tener la oportunidad de convocar y hablarle, de forma amena y clara, a un público general, a quienes más afectan las políticas socialistas”.

“Es imprescindible desmitificar que el socialismo es un buen proyecto que lamentablemente no se ha podido construir bien. Es una falacia. Una trampa para inocentes y también para resentidos. El socialismo va contra la libertad, ha llevado a la miseria a naciones prósperas, matado a más de 100 millones de personas y nunca ha logrado nada bueno. Muy al contrario, su mayor capacidad es la de destruir, mentir, desatar éxodos masivos, instituir la miseria, el miedo y la infelicidad”, precisó el intelectual cubano.

Además de las “breves ponencias, en lenguaje claro y ameno” se establecerá un diálogo con el público presente en el salón con la moderación de destacados periodistas. La entrada será libre y se podrá participar con preguntas. El evento también será transmitido por las plataformas digitales y redes sociales de Estado de Sats y Diario las Américas.

Quienes deseen reservar su espacio o pedir información puede llamar al teléfono (786) 618-1869.

