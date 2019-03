Se agrava la situación epidemiológica en Santiago de Cuba

Acumulación de aguas de lluvia y albañales en el reparto Venceremos. Foto del autor Agua acumulada en baches. Foto del autor Alcantarilla improvisada para aguas albañales, la cual pasa por frente de una decena de casas. Foto del autor

SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- Luego de las recientes lluvias y las altas temperaturas registradas en los últimos meses en Santiago de Cuba, se ha incrementado el principal vector transmisor de arbovirus en los hogares de la provincia, razón por la que el pequeño, pero mortal insecto, nuevamente vuelve a causar preocupación entre las autoridades y pobladores santiagueros.

Los índices de infestación de dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla han aumentado, y en tal sentido, el semanario Sierra Maestra mencionó recientemente que la situación epidemiológica se torna tensa. En el mes de enero se reportaron varios casos sospechosos y confirmados de dengue, aunque la publicación no especifica dónde ni cómo se produjeron los incidentes.

Según datos ofrecidos por el rotativo, se han detectado 2472 nuevos focos de aedes aegypti, para un 0.78 de índice provincial, donde todos los municipios, excepto Tercer Frente, arrojan datos positivos al vector. El periódico puntualizó que los mayores registros se reportan en el municipio Santiago con 0.96 y Palma Soriano con 1.43 porciento.

No obstante, otras comunidades como Dos Caminos, en el municipio San Luis, también enfrentan una crisis epidemiológica debido a los altos niveles de focos encontrados y a un considerable aumento de casos febriles. El municipio cabecera, por otra parte, no evade las preocupantes estadísticas de infestación, acumulando 1681 nuevos focos, lo cual evidencia la poca actuación de los organismos encargados en la provincia.

Debido a estos altos índices, las autoridades gubernamentales reconocieron en el semanario santiaguero que no se están realizando acciones concretas: “falta oportunidad y calidad en el bloqueo de casos sospechosos de arbovirosis al detectarse con frecuencia criaderos del vector en viviendas ya trabajadas. Así mismo esto muestra una insuficiente supervisión por la cadena de dirección a las acciones de control integral”, reza el artículo.

Sin embargo, no faltaron los argumentos responsabilizando a la población del aumento en los índices focales, haciendo mención a la poca colaboración de los moradores, y asegurando que estos entorpecen las labores de higienización en las comunidades.

Al respecto, Ana Celia, vecina de la calle primera de Rojas, en el reparto Venceremos, reveló a CubaNet que desde hace varios meses a su vivienda no ha llegado ningún funcionario de la campaña antivectorial, “aquí no ha venido nadie, ni a fumigar ni a revisar los patios y los tanques, desde hace meses”.

Más adelante indicó que la última vez que los inspectores del Departamento de Vigilancia y Control de Vectores visitaron su vivienda le exigieron botar el agua de los dos tanques en los que almacena el líquido para los quehaceres de la casa, alegando que estos tenían larvas, y si no cumplía sería penada con una multa de 60 pesos.

Funcionarios de la Campaña Antivectorial. Foto del autor Salideros de agua potable en el reparto Altamira. Foto del autor Bache en calle de tierra situado en el reparto Vista Hermosa. Foto del autor

“El problema en este reparto es que el agua viene dos días en la semana, y por la gracia de ellos me quedé una semana sin agua, teniendo que cargarla de los vecinos. El gobierno no te vende tapas para los tanques y cuando las sacan no hay quien alcance, porque no venden suficientes. Tampoco dan nada para echarle al agua que mate las larvas, el caso es que no hay condiciones para estar exigiendo tanto”, criticó la señora.

Otra de las razones que muchos ponen de manifiesto es la acumulación de basura, los baches en las calles y las zonas yermas. “Santiago, a pesar de ser una ciudad, tiene muchas zonas enyerbadas y la gente está tirando la basura por donde quiera, sin contar los baches y los salideros en la calle. Al final son problemas que no se resuelven nunca, más bien se reproducen”, aludió Alberto Torres, residente de la calle Cañada, consejo Altamira.

Santiago de Cuba cuenta con alrededor de 73 barriadas marginales o los llamados “focos precarios”, en los cuales abundan los microbasurales, las alcantarillas improvisadas y todo tipo de factores que inciden en la propagación de enfermedades febriles. Si bien es cierto que muchos arrojan la basura en la esquina, por no caminar hasta el contenedor más cercano, numerosas barriadas no cuentan con los mínimos sitios donde depositar los desechos sólidos.

Según alegan funcionarios y dirigentes de algunas organizaciones partidistas, la razón principal por la que no hay contenedores de basura es porque son robados y quemados. “No podemos poner ningún cesto de basura, porque a la media ahora ya se lo han llevado. La Empresa de Comunales ha reiterado en varias ocasiones que los moradores deben dejar la basura en sacos puestos al frente de las viviendas, y los que residen en cuarterías sacarla hasta la calle para cuando el camión pase pueda recogerlas”, dijo Beatriz Rodríguez, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en la Comunidad de Venceremos.

En varios poblados santiagueros, según constató este diario, prevalece la ausencia de depósitos de basura, y es común ver numerosos amontonamientos de desechos y acumulación de agua en las calles por la falta de alcantarillado. Las cámaras de CubaNet captaron incluso como un camión de basura no detuvo su marcha para recoger varias pilas de escombros que se encontraban junto a la calle.

Camión de basura deja sin recoger varias pilas de escombros. Foto del autor Camión de basura deja sin recoger varias pilas de escombros. Foto del autor

“Los de la basura tienen que pasar los jueves y los sábados, pero muchas veces están hasta dos semanas sin venir, también es bastante común que pasen y no recojan nada. Hace poco los vecinos de este reparto llamamos a Comunales para denunciar que el carro no había venido y nos dijeron que era porque no había equipos disponibles, que en cuanto pudieran mandarían el carro, así nos pasamos tres semanas, con la basura haciendo olas”, refirió Teresa Santiesteban, quien reside en el reparto Van Van.

Por otro lado, muchos residentes en la oriental provincia critican las altas multas que el Ministerio de Salud Pública de Cuba dispone para casos de supuestos entorpecimientos en las labores de la campaña y delitos de propagación de epidemias. “No es fácil que nos pongan 300 o 600 pesos de multa por no estar en la casa por varias semanas o por un tiempo, nos dicen que tenemos que dejar la llave con el vecino, como si el mundo fuera tan bueno como para darle esa libertad a la gente”, comentó a CubaNet Alfredo Mayor Sánchez, poblador del reparto Mármol.

“Y lo peor es que si te niegas a pagar las multas te acusan por propagación de epidemias y te suben la sanción a 2000 pesos (unos 80 CUC), o privación de libertad, cuando en Cuba no hay infraestructura para tener todo en orden”, selló Sánchez, en referencia a la desaparición en los mercados estatales de tanques, tapas y otras facilidades que mitiguen la reproducción del mortífero insecto.

La aguda situación epidemiológica que enfrenta la Capital del Caribe en estos meses en que comienza el agonizante calor, propicio para la propagación de vectores, se escapa una vez más de las manos de las autoridades partidistas y del esquema de secretismo al cual se ha sometido a la población con respecto a esta problemática.