SAN LUIS POTOSÍ, México.- Mauro Reina fue el embajador de Suiza en Cuba desde diciembre de 2019 hasta julio de 2023, un período durante el cual se destacó en la defensa de los derechos humanos en la Isla y del pluralismo político.

Este año, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) le otorgó a Mauro Reina el premio a la Diplomacia Comprometida con los Derechos Humanos en Cuba, edición 2023. El lauro busca reconocer el trabajo de los diplomáticos acreditados en el país, cuyo desempeño se haya caracterizado por estimular a los actores democráticos y la defensa de los derechos humanos

Al respecto, concedió una entrevista al canal de Youtube de la organización, en la cual conversó sobre su papel al frente de la sede diplomática de Suiza en La Habana y las relaciones entre ambos países.

Según reveló, los sucesos del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas con Cuba. Tras las protestas, el representante consular condenó públicamente la represión policial y expresó en redes sociales la “preocupación” de la embajada por los hechos, exigiendo respeto para la libertad de reunión y de expresión.

En otras ocasiones, reconoció públicamente a periodistas independientes e, incluso, fue elogiado por Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora D’ Frente, por su “sensibilidad con los grandes problemas que enfrenta Cuba, también con la democratización y la sociedad civil”.

Suiza y Cuba

Aunque durante 20 años Suiza mantuvo programas de cooperación de desarrollo muy significativos, que hicieron prosperar las relaciones, llegando a ser “bastante intensas y seguidas”, “cuando se trató o se ha tratado de hablar de temas relacionados con los derechos humanos, la atmósfera se volvía un poco más difícil e intensa”, sentenció.

A razón del 11 de julio, explicó Reina, tomaron la iniciativa, junto a otras embajadas, de hablar de manera más directa de la situación de los presos políticos. Pese a que las relaciones diplomáticas se mantuvieron “normales”, la situación había cambiado.

Desde ese momento, con el apoyo también de las autoridades suizas, el trabajo se intensificó con una serie de iniciativas, “marchas y encuentros que de a poco han quedado”.

¿Un cambio para Cuba?

Mauro Reina pudo conocer personas comprometidas con el país y con potencialidad de “poder jugar un papel en un cambio posible y deseable de la situación política en la isla”. Sin embargo, la represión es cada vez más fuerte y muchas deben huir de la Isla.

Al preguntarle el entrevistador por una alguna posible salida democrática en Cuba, el exdiplomático expresó que sin medidas radicales ese cambio no será posible.

“Lo que todo el mundo ve es que esta crisis multidimensional, crisis política, económica, social, parece no tener soluciones, bueno, no parece tener soluciones porque las autoridades no quieren salir de los dogmas que han regido el país en estas últimas décadas y yo pienso que sin medidas radicales la situación no va a cambiar”, afirmó.

En su opinión, el hecho de que tres cuartos de millones de cubanos hayan dejado Cuba en los últimos tres años es el ejemplo más fuerte de que prácticamente nadie ve una perspectiva en el país.

“Yo dedico ese premio a todas las cubanas y a los cubanos que luchan todos los días para un país mejor, poniendo en riesgo su vida, su existencia y la de sus familiares. En ese sentido soy muy agradecido”, concluyó el exembajador.

Mauro Reina, precisó CADAL, nació en Sorengo (Suiza) en 1964. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Ginebra e ingresó en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) en 1990 y realizó sus dos años de práctica diplomática en Berna, Londres y Ginebra.

Ha trabajado en consulados de distintos países. De diciembre de 2019 a julio de 2023 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Suiza en Cuba y Jamaica, con residencia en La Habana. Desde agosto de 2023 es Jefe de Misión en el Reino de Dinamarca.

