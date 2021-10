MIAMI, Estados Unidos.- Norkis Barrera Yedra denunció ante las cámaras de Palenque Visión que su hermano, Ángel Barrera Yedra, “está preso por decir la verdad”, y fue llevado a la cárcel sin tan siquiera tener acceso a un abogado. Su hermana pide ayuda por las injusticias cometidas contra las personas “que no están de acuerdo con el sistema” imperante en Cuba.

Ángel Barrera, residente del municipio Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el 10 de agosto por manifestarse en contra del gobierno, dos días después, el 12, fue juzgado y condenado a dos años de privación de libertad, en un juicio en que no tuvo abogado y ocho policías sirvieron de testigos en su contra.

“Mi hermano es una persona muy buena, muy humilde, no le gusta la mentira ni la corrupción que estamos viviendo en este país. Se ha manifestado varias veces en este municipio, solo ha ido al Gobierno porque no le quieren dar trabajo”, asegura Norkis.

Por ello “ha sido muy hostigado. Por el comunismo y por la policía política de este país, solamente por decir la verdad y no estar de acuerdo con el sistema, como casi todos los cubanos”, dijo.

El día en que apresaron a Ángel Barrera, cuenta su hermana, se combinaron varias situaciones. “No había corriente desde la madrugada, fue a cambiar la balita del gas y no había, y su niña estaba sin almorzar”. Esto lo llevó a manifestarse, pero “llamaron a la policía y se lo llevaron brutalmente, lo esposaron y le dijeron que ya iba a ir preso, dos días después le hicieron el juicio, sin nosotros saber nada, sin poderle poner un abogado”.

Norkis relató que en la mañana del 12 de agosto les avisaron que el juicio iba a tener lugar, “fuimos y tenían ocho testigos policías, ninguno de la calle. Dijeron cosas malas que nunca ha hecho, hablaron hasta de drogas y dijeron muchas mentiras, mi hermano se incomodó y quiso salir del juicio”.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo con la sanción. Escribimos al Tribunal Provincial del Holguín y recibimos como respuesta que nosotros no quisimos ponerle abogado y que el comenzó a manifestarse de una manera ofensiva para el tribunal, y eso no fue así, fue mentira, ellos lo hundieron. Este sistema es corrupto, hitleriano, y yo estoy defendiendo los derechos de mi hermano y exigiendo su derecho como ciudadano de este país, porque el gobierno quiere hundir a las personas que estamos en desacuerdo con el sistema”.

