MIAMI, Estados Unidos. – Vecinos del reparto Condado, en Santa Clara, se enfrentaron a la Policía este miércoles para impedir que fuera arrestado el opositor Guillermo Fariñas “Coco”, quien salió a la calle a celebrar el aniversario de la caída en combate de José Martí.

“Oye, sin darle golpes, sin darle golpes, no le vayan a dar golpes”, advierte JO DA, el usuario de Facebook que transmitió en vivo la manifestación, a los agentes de la Policía. “Suéltenlo, suéltenlo. ¡Abajo Fidel!”, agrega, mientras otro grupo de personas forcejea con los agentes para evitar el arresto.

“Golpes no, golpes no, maltrato no, hambre no. ¡Abajo Fidel! ¡Abajo el hambre!”, también corean varios de los presentes, quienes lograron que la patrulla y los agentes de la Policía se retiraran en busca de refuerzos.

Mientras, Fariñas continuó con su manifestación pacífica ante un busto de Martí emplazado en las afueras de un círculo infantil. “Este es un pueblo que están dominando por los golpes, por el terror, por las prisiones y por el hambre”, denunció el opositor ante las personas reunidas de forma espontánea.

Casi 15 minutos después de la retirada inicial de la Policía, acudieron al lugar varias patrullas y más de una decena de oficiales uniformados y vestidos de civil (Seguridad del Estado) para proceder al arresto de Fariñas.

Nuevamente, los vecinos se enfrentaron a los agentes y gritaron consignas contra el régimen.

“Pudieron llevarme no sin antes lograr la protesta de los que estaban ahí presentes, vecinos y transeúntes”, explicó el exprisionero político cubano en un video publicado tras su liberación.

“Me llevaron hacia la Unidad de Investigaciones Criminales y Operaciones (DOPICO) (…) y ahí fui interrogado por el mayor Daniel Rojas González, el nuevo jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva y Enemiga aquí en Villa Clara, y también por el mayor Alexander Pérez Consuegra, segundo jefe (de la misma unidad)”.

“Tuvimos un fuerte intercambio porque dicen que no, que aquí no se está pasando hambre y yo les estoy diciendo que sí se está pasando hambre”, señaló Fariñas, merecedor del Premio Sájarov en 2010.

