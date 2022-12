LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor de Kilo 8, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Camagüey, el recluso Osvaldo Chacón Leyva denunció la negativa de tratamiento médico y otros maltratos de los que ha sido víctima por parte de oficiales de ese penal.

Mediante una llamada telefónica, Osvaldo Chacón Leyva explicó que el jueves 8 de diciembre el jefe del puesto médico, un oficial de apellido Dumas, fue a entregarle un analgésico para el dolor de muelas, pero al creer que estaba durmiendo (el recluso intentaba hacer reposo debido al intenso dolor) el militar se retiró sin entregarle el medicamento.

Chacón Leyva continúa relatando que a las 2:00 de la tarde buscó al oficial para que le entregara el remedio, pero en lugar de eso el militar pretextó que había que esperar a que la estomatóloga de guardia lo examinara al día siguiente. No obstante, de acuerdo con la explicación de Chacón Leyva, la doctora se encontraba presente y el oficial ya había solicitado el fármaco a nombre del prisionero, por lo que no existían motivos reales para negárselo.

Explicó además que posteriormente su esposa se comunicó telefónicamente con el segundo jefe de unidad, quien argumentó que la negativa se debió a que los médicos se habían tenido que ir a las 2:00 p.m., a la vez que le aseguró que al día siguiente sí le entregarían los medicamentos necesarios como analgésicos, antibióticos, etcétera.

Por otra parte el recluso señaló también que su padre se presentó en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, con sede en 15 y K, en el Vedado, y allí los militares se pusieron al habla con el jefe de la prisión, teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, quien garantizó a los funcionarios capitalinos que Chacón Leyva sería sometido a un chequeo médico de acuerdo con sus padecimientos.

No obstante, hasta el momento de compartir esta denuncia no le habían dado los medicamentos ni le habían realizado ninguna prueba o examen médico. El reo compartió asimismo su sospecha de que los militares sustraen los medicamentos del penal para lucrar con ellos, pues no los distribuyen a los enfermos en la prisión.

En otro orden, el recluso denunció además al jefe de pelotón, quien como represalia por sus reclamos de atención médica el martes 6 de diciembre lo agredió verbalmente en el pasillo, profiriendo palabras obscenas, y además lo amenazó con partirle la cabeza “como se la partió al recluso Pocholo”.

