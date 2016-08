Silvio Rodríguez ve a Cuba en un “punto de no regreso”

MIAMI, Estados Unidos.- El cantautor Silvio Rodríguez ha publicado en su blog Segunda Cita que los cambios llevados a cabo por el gobierno en Cuba constituyen “la última oportunidad de los fundadores de la revolución”. Rodríguez participó en un debate con los foristas de su sitio web, donde calificó el momento actual que vive la Isla como “una especie de punto de no regreso”.

El autor de “Ojalá” criticó además la contratación de obreros de la India para la construcción de un hotel en La Habana por tal de no pagar un salario en dólares a cubanos. “A mí lo que me tiene loco, más que lo teórico, que siempre es superado por la realidad, es si medidas como preferir que vengan trabajadores indios a construir un hotel, con tal de que cubanos no cobren directamente 1 600 dólares al mes, es parte de ‘el socialismo a que aspiramos’. Si fuera así, me parece que estamos muy jodidos”, escribió.

“Si basuras como esas sólo son medidas coyunturales por alguna razón puntual, sería muy sano que alguien las explicara porque son cosas muy desmoralizantes”, dijo además.

“A mí me parece que algunas estructuras, que en el momento de creadas fueron de acero inoxidable, con el tiempo se nos han ido volviendo de cartón. La doble, la triple y la cuádruple moral no siempre se debe a funcionarios corruptos o desentendidos, ni a gente se quiere pasar de lista, sino a que hoy hay problemáticas que no existían cuando surgieron muchas de nuestras estructuras”, dijo Rodríguez.

El cantautor, de 70 años, calificó como “un lío ético” aspectos de la llamada actualización del modelo cubano, como “introducir mecanismos capitalistas en el socialismo”.

Rodríguez se reafirmó, no obstante, como un defensor del gobierno de la Isla y de su partido único. “Creo que todavía necesitamos un partido que sea depositario de nuestra historia, de nuestras realidades ―sin esquemas ni sectarismos ni exclusiones. Dos veces le he escuchado decir a Raúl Castro que si tenemos un solo partido deberá ser un partido muy flexible (dónde quepa todo lo que somos, agrego yo con mucha modestia, pero con certeza, ya que personalmente soy un hombre sin partido)”, afirmó.