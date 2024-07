SAN LUIS POTOSÍ, México.- El cantautor cubano Silvio Rodríguez, luego de haber criticado las recientes medidas económicas anunciadas por el régimen de la Isla, aclaró este miércoles 24 de julio que no está cambiando de “principios” y que no se arrepiente de “su vida”.

En su blog, Segunda Cita, el músico cubano consideró una “manipulación” que en los medios independientes hubieran aludido a sus planteamientos previos donde opinaba que “nosotros”, los cubanos, estaban destruyendo el país. “Si no desarmamos rápidamente lo que nos lastra, nos van a tragar nuestras propias creaciones. Ya nos están masticando. Despertemos”, dijo entonces.

Ahora, a modo de retractación, considera que sus palabras fueron malinterpretadas por “los contrarios al proceso político que se ha dado en llamar Revolución Cubana”: “Dicen que estoy cambiando, como si fuera posible arrepentirme de mi vida”.

Rodríguez, quien criticó la ineficiencia del sistema actual y esgrimió que se había construido un “aparato complicado” que ahora resulta un “lastre”, arremete contra los medios que reseñaron su postura porque, según él, siempre ha expresado lo que piensa.

“Mi común pero inequívoca existencia refuta lo falso de esas afirmaciones. Porque la revolución no la leí ni me la enseñaron otros. La viví desde niño, cuando todos en mi calle sabíamos que en la panadería vendían bonos del 26 de julio y si veíamos venir a un policía íbamos a avisar al panadero. En nuestros juegos con soldaditos de goma, los buenos eran siempre los rebeldes y los malos los casquitos del gobierno”, escribió el músico.

En su diatriba, defendió su no adscripción al único partido permitido en Cuba y enumeró las causas por las cuales no pertenece ya a la Asamblea Nacional del Poder Popular, justificando que se debe a razones burocráticas pero no de “convicciones”.

“A mis 60 años cumplí tres períodos asamblearios y pedí mi baja, así como también mi jubilación laboral, porque nunca soporté la burocracia. Después, lo primero que hice fue una larga gira por las prisiones, a lo que siguieron 10 años de gira por los barrios más necesitados. La pandemia nos detuvo. En la situación económica posterior considero que seguir crearía más problemas que los que resolvería”, argumentó.

Rodríguez, caro al oficialismo cubano, concluyó alegando que el socialismo “tiene mejores posibilidades humanas que el capitalismo”; sin embargo, dijo, con tibieza, que tendrá que ser un “socialismo verdaderamente superior”.

En su blog, el músico cubano había reunido opiniones de varios economistas oficialistas luego de las más recientes medidas anunciadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En un texto, junto a los de expertos en economía, afirmó que se estaba destruyendo “esto”. Tampoco dejó de mecionar las trabas burocráticas en los procesos de inversión y la desestimación de muchos procesos por todas esas formas que los ralentizan.

Entre las críticas más severas publicadas por el blog de Rodríguez, figura la de Juan Triana Cordoví, quien responsabilizó a Miguel Díaz-Canel por la crisis cubana.

el profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de la Habana arremetió contra el gobernante cubano, a raíz de su discurso durante el tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Triana consideró que la debacle económica en la Isla es consecuencia, principalmente, de que durante los últimos ocho años, el régimen haya concentrado la inversión (35%) en el sector hotelero, descuidando sectores básicos como la agricultura, la pesca, la industria de la caña de azúcar, la industria alimentaria y la energía.

Al respecto, lamentó que Díaz-Canel no reconozca su responsabilidad personal y la del gobierno en estas decisiones erróneas.

