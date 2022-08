MADRID, España.- “Creo que nuestro gobierno comete un grave error cuando le impide al pueblo acciones de alivio”, consideró este domingo el cantautor cubano Silvio Rodríguez, luego de que mandatario Miguel Díaz-Canel se refiriera a los cubanos que protestan por los insostenibles apagones como “personas indecentes y de comportamiento vandálico”.

Rodríguez, que en los últimos tiempos ha emitido comentarios de crítica a la situación de Cuba, aunque siempre dejando clara su postura afín al régimen, consideró que “esta contradicción habrá que resolverla o el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno”.

En las declaraciones desde su blog “Segunda cita” agregó que no repudia al que no puede más y defiende el derecho de cada cual a explotarse y decir lo que siente.

Sin embargo, el músico se hizo eco una vez más del discurso del régimen que culpa al embargo norteamericano de la crisis que atraviesa la Isla.

“Yo sí creo que el bloqueo es lo que más nos impide, lo que más nos atrasa, lo que más nos confunde. Porque el dolor constante ciega. Sabiendo eso convirtieron en ley la tortura, para que ni los propios torturadores pudieran detenerla”, dijo al respecto.

En relación con la situación energética, consideró que “se ha trabajado y se está trabajando intensamente”.

“Estoy seguro que inventando, sacando hasta de donde no tenemos. Supongo que muchos trabajadores de ese sector ahora mismo son comparables en abnegación a los trabajadores de la ciencia, la salud y la educación. Pero es obvio que nuestra forma de generar energías no tiene futuro. Opino que, por ser un asunto estratégico, de supervivencia, en tal sentido hay que ser radicales e incluso hacer sacrificios, porque nos va la vida en ello. No hay otra que ponernos en cuerpo y alma para las energías renovables”, agregó Silvio Rodríguez.

Este domingo Díaz-Canel afirmó que la crisis energética en Cuba es consecuencia del embargo impuesto por Estados Unidos, “que ha dejado al país sin el financiamiento necesario para modernizar su infraestructura energética”; así como señaló que “las roturas y averías que han sufrido la mayoría de las centrales no han sido provocadas por sabotajes ni negligencia, sino que son el resultado de las sanciones económicas impuestas por Washington”.

