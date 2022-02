MIAMI, Estados Unidos.- Silvio Rodríguez defendió en una reciente entrevista al gobierno de Miguel Díaz-Canel y aseguró que en el país tiene lugar una operación de “rectificación de errores históricos”, pues el embargo de Estados Unidos no puede ser la excusa de más de 60 años de fracasadas políticas del régimen.

El cantautor oficialista dijo a Tiempo argentino que “nosotros no queremos que el bloqueo sea un pretexto. No lo queremos permitir tampoco. No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas”.

“Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal. En algunos sentidos sí se ha logrado, en la ciencia, por ejemplo”, dijo Silvio, y habló de las “apuestas que hizo Fidel (Castro) y en su momento generó cuestionamientos”.

“La gente decía ‘esa inversión’. Esa inversión es la que hizo posible ahora afrontar la pandemia. Pero es una inversión en un sector pequeño, controlable, al que se le pueden dar todos los recursos. En cosas mayores no hemos tenido la misma eficiencia y los mismos resultados. Y es por lo que se está trabajando ahora, revirtiendo errores históricos, aquella cosa de intervenirlo todo, que fuera el Estado el que lo controlara todo. La ofensiva revolucionaria del 68 nos ha hecho mucho daño”, señaló el trovador.

Para Silvio Rodríguez la relación con el extinto bloque socialista se dio porque “dijimos: ‘vamos a establecer un tipo de comercio que por ser nosotros subdesarrollados y sumarnos a lo último los obliga a ser más solidarios’. Pero esa era una forma de dependencia. No nos hizo esforzarnos lo suficiente para industrializarnos, por ejemplo”, algo que contribuyó a la pérdida de “industrias que eran sólidas antes del triunfo de la Revolución, como la industria del azúcar”.

El cantautor, abiertamente defensor del régimen cubano, está “claro que cometimos errores, la Revolución cometió errores, y los estamos pagando”.

Hay gente joven “que está pugnando por democratizarnos más, por hacer las cosas de manera más horizontal, no tan vertical”, pues “las circunstancias del principio de la Revolución, las agresiones, nos hicieron cerrarnos mucho, crear un sistema de defensa casi a ultranza y nos acostumbramos a ser así”, dijo.

Según Rodríguez esa actitud “nos benefició, por un lado, porque nos protegió. Pero también nos perjudicó, porque nos malformó en algún sentido”.

Durante la entrevista Silvio Rodríguez habló también de que cada vez son más los jóvenes que buscan su futuro fuera de Cuba. Se supone que la Revolución se hizo para los jóvenes, para que florecieran, para que hubiera un porvenir para ellos. Es triste ver que nuestras limitaciones llevaron a lo contrario: en algunos sentidos, hay jóvenes que sienten que no tienen futuro en Cuba. Contra eso hay que luchar. Ese no es el porvenir de la Revolución. No es el porvenir de Cuba ni de ningún país. El porvenir tiene que ser de los jóvenes y tiene que ser esperanzador”.

