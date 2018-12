Silvio Rodríguez: “El decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro Presidente para que lo firmara”

MIAMI, Estados Unidos. – El trovador Silvio Rodríguez lamentó recientemente que el Decreto Ley 349 fuese aprobado sin previa consulta y debate con los artistas de la isla.

Las palabras de Silvio sobre el polémico Decreto aparecen recogidas en los comentarios de una entrada de su blog “Segunda Cita”, publicada el pasado 30 de noviembre.

“El decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro Presidente para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas. Quiero decir que fue algo cocinado entre pocos y una disposición de esos alcances debe tener un origen -y un fin- más democrático, escribió el trovador en respuesta a uno de los lectores.

Asimismo, Rodríguez se mostró contrario a la negativa de las autoridades a debatir sobre la normativa con artistas independientes, quienes han mostrado su abierta oposición a su aplicación, la cual se hará efectiva a partir de este jueves 7 de diciembre.

“Hubo una carta que hizo un grupo de jóvenes artistas (digo jóvenes porque yo no conocía a los firmantes) y recomendé a compañeros del Mincult que era importante que se hablara con ellos”, escribió Silvio.

El trovador también sugirió modificaciones al Decreto y reveló que la aplicación del mismo podría generarle problemas.

“Quizá debiera hacerse una moratoria del decreto, hasta que se discutiera y se resuelve una modificación aceptable. Yo mismo no sé si a partir del año que viene voy a poder trabajar en el exterior como lo he venido haciendo. Lo que me hace recordar que empecé a trabajar por mi cuenta ante la probadísima ineficiencia de los mecanismos de contratación y coordinación estatales”, concluyó.