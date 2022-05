MIAMI, Estados Unidos. – El rapero contestatario Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, cumplió un año en la cárcel este miércoles.

Cuando lo arrestaron, el 18 de mayo de 2021, “Maykel llevaba más de un mes sitiado en su casa pero ese día se lo llevaron para no devolverlo”, recordó la activista e historiadora del arte Anamely Ramos.

Desde entonces, “ha pasado un año. Maykel y Luis [Manuel Otero Alcántara] presos. Maykel y Luis enfermos. Todos los organismos internacionales, incluso la ONU, exigiendo su liberación y el régimen cubano sin escuchar. La diferencia es que además de ellos dos, hay 1 000 presos más y un pueblo en estampida”, también lamentó Ramos.

Este martes, el rapero Eliécer Márquez, El Funky, pudo comunicarse por vía telefónica con Maykel, según aseguró en declaraciones a Radio Martí.

“La situación de Maykel sigue igual. No pasa nada, no hay ninguna respuesta de la abogada. Todo se mantiene igual. Maykel sigue firme, y manda saludos. [Dice] que sigue puesto, no claudica”, aseguró El Funky.

Maykel también le comunicó que se sentía aliviado de los dolores ocasionados por una inflamación en sus ganglios linfáticos.

“Esta situación de los ganglios, gracias a Dios, no le ha dado más dolor (…). Nosotros pudimos mandarle medicamentos hace una semana y pico, y los recibió ya”, precisó El Funky.

La detención de Maykel

Maykel Osorbo fue detenido arbitrariamente en su vivienda, en La Habana, el 18 de mayo por oficiales de la Seguridad del Estado y acusado de los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Luego de 12 días desaparecido, en mayo pasado, el régimen cubano informó que Osorbo se encontraba en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, donde aún se mantiene en espera de juicio.

A inicios de febrero pasado, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas se pronunció en favor de Maykel Osorbo. Según la ONG Prisoners Defenders, el caso del preso político cubano fue abordado durante el 92°. período de sesiones de ese organismo, que calificó de arbitraria la detención del integrante del Movimiento San Isidro (MSI).

Ese mecanismo de Naciones Unidos recordó, además, que la detención de Maykel Osorbo no se trató de un hecho aislado, sino que forma parte de un amplio historial de agresiones y persecución contra el opositor.

