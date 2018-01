Sigue la pelea entre Jaime Bayly y Rafael Poleo

MIAMI, Estados Unidos.- La entrevista que hiciera el conductor televisivo Jaime Bayly al periodista venezolano Rafael Poleo, que concluyera con una acalorada pelea verbal, ha dejado una estela de acusaciones mutuas entre ambos a través de medios de comunicación y redes sociales.

Bayly expulsó a su invitado de su programa de entrevistas luego de que Poleo se refiriera al dirigente chavista Jorge Rodríguez como un “hombre culto”. Ambos se gritaron y se interrumpieron, hasta que el periodista venezolano gritó al moderador peruano que se callara.

“Yo detesto a un chavista agazapado, en el closet. No sé quedarme callado, no puedo tratarme bien. No puedo tratarlo bien”, dijo Jaime Bayly en su programa el martes por la noche.

Sin embargo el conductor televisivo, uno de los más conocidos de América Latina, pidió perdón. “Debería ser más tolerante, más paciente. Dejarlo hablar, dejarlo derramarse hacia el chavismo, hacia los espadachines del chavismo que son tan ‘cultos’ y yo callado, tranquilo y sereno, pero no soy Ismael Cala. Yo no domino ese arte de escuchar”, explicó.

A Bayly, según él mismo, le gusta la “confrontación, el intercambio acalorado y áspero” cuando “detesta a un enemigo” y está entrevistando a un “adversario”.

Por su parte Rafael Poleo, editor principal de la revista Zeta y del periódico Nuevo País, había dicho horas antes que no volverá a aceptar una invitación al programa Bayly, que transmite la cadena MegaTV.

“Ese hombre (Bayly) es loco. Se le van los tapones y pregona su odio hasta contra sus padres”, afirmó Poleo en una entrevista concedida al programa La Hora del Regreso, de Caracol 1260.

En la opinión de Poleo, quien se enfureció en la charla del lunes cuando Bayly lo acusó de ser “benévolo con el chavismo”, la entrevista fue “premeditada”. “Aquí hubo una premeditación. Una palabra que yo decía, y no me dejaba terminar. ‘Jorge Rodríguez es un hombre culto’, ‘ah, estás elogiando a Jorge Rodríguez’, me decía”.

Polea afirma que fue Bayly quien empezó con los gritos. El conductor del programa “estaba haciendo un expediente de enemigos de EEUU con la intención (…) de que haya sanciones contra los dirigentes venezolanos por colaborar con el régimen al acceder a ir a elecciones”.