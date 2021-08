LA HABANA, Cuba. – Una cubana residente en la localidad de Los Palos, perteneciente al municipio de Nueva Paz, provincia Mayabeque, denunció en entrevista con CubaNet la “ineficiencia” del sistema de salud cubano en este poblado, donde “las personas se están muriendo” por el colapso de los hospitales y centros de atención a pacientes de COVID-19.

La entrevistada exigió no ser identificada por temor a represalias en su contra.

“Llegas al policlínico de Los Palos y te dicen que no hay (pruebas de) antígenos (para detectar el coronavirus SARS-CoV-2)”, denunció.

Según detalla, los sospechosos de haberse contagiado con la COVID-19 son anotados en una lista y enviados a esperar en casa hasta que, supuestamente, lleguen las pruebas rápidas. Sin embargo, nunca son avisados de la llegada de los test, por lo que tienen que estar yendo constantemente a averiguar, explicó la mujer.

“Te mandan para la casa a tirarte allí al abandono. No va ninguna persona a verte, ni un médico a atenderte, no va nadie. Es esperar a que lleguen los antígenos. Si te complicas, o te estás muriendo, o lo que pase, no importa; (eso) no le interesa a nadie”, denunció.

Asimismo, también refirió que los centros asistenciales de Los Palos no cuentan con medicamentos para brindar a los enfermos, quienes deben conseguir los fármacos en el mercado informal, también signado por la escasez y los precios exorbitantes.

“Ni siquiera en la farmacia tienes el medicamento para poder curarte porque no lo hay, y cuando entra es solo para (los) casos positivos de COVID. Yo me pregunto: ¿Cómo poderlos comprar sin siquiera saber si uno es positivo o no porque no te hacen la prueba?”, cuestionó.

La entrevistada también informó que la misma situación se extiende a varias zonas rurales del propio municipio de Nueva Paz y alertó que la situación empeora cada día.

En ese sentido, la fuente también precisó que en el municipio de Madruga “no hay oxígeno en el policlínico (…). ¿Qué está pasando con nuestro país que no hay las condiciones (médicas) y te dicen que sí?”, insistió.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades sanitarias han confirmado que en la cabecera provincial los almacenes están “llenos” de test rápidos. Sin embargo, a las localidades adyacentes demoran en llegar y tampoco llevan las cantidades necesarias, según contó la fuente.

“¿Por qué la provincia no los manda? ¿Por qué no existe un transporte que los lleve a todos los policlínicos para que haya una cierta cantidad de antígenos diarios?”, también preguntó.

Asimismo, explicó que varios miembros de su familia, incluido un niño, llevan alrededor de cinco días esperando que lleguen a la localidad las pruebas rápidas para poder saber si están infectados o no con la enfermedad.

“Están en la casa a base de cocimiento (infusión de hierbas) porque no hay nada”, detalló.

La fuente también aseguró que en Los Palos se han reportado varios fallecidos por COVID-19, los cuales no han sido incluidos en los partes diarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

“Se necesita que Díaz-Canel sepa lo que está pasando en la localidad de Los Palos; se necesita que llegue bien alto la voz para ver si las personas no mueren más en sus casas”, advirtió.

Testimonios similares a este aparecen a diario en toda la Isla, que vive el peor momento de la pandemia. Aunque el régimen aún no lo reconoce, las informaciones que circulan en medios de prensa y redes sociales certifican que el sistema de salud cubano se encuentra colapsado ante el aumento de casos positivos por día.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.