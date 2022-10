MIAMI, Estados Unidos. — “Yo sé si regreso a Cuba lo que me va a suceder. El régimen no va a tener compasión conmigo”, declaró a CubaNet Sergio Pérez, uno de los inmigrantes cubanos con orden final de deportación que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pérez, que lleva más de un año en Estados Unidos, fue opositor en Cuba y sufrió el asedio de la policía política, que apenas lo dejaba salir de su casa.

“En Cuba yo era cercano a las Damas de Blanco, sobre todo a Berta Soler. No me dejaban ni salir de mi casa ya. Por eso me tuve que ir”, expresó el inmigrante, quien ingresó a Estados Unidos a través de la frontera con México.

Durante su estancia en el país azteca, Pérez no solo tuvo que esperar su fecha de asilo en México, procedimiento establecido por el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), sino que durante su estancia allí también fue secuestrado por el cártel de Juárez.

Finalmente, Sergio Pérez ingresó a Estados Unidos en marzo de 2021.

“Estuve un mes y medio preso en Nuevo México y salí de allí con un grillete. Tenía que reportarme semanalmente con las autoridades de inmigración. Hasta que hace dos semana fuimos detenidos”, relató.

El cubano señala que, tras ser detenido, las autoridades de inmigración le dijeron que estaba en una lista para ser deportado hacia Cuba”.

La situación de inmigrantes como Sergio Pérez obligó a la movilización de la comunidad cubana en el sur de Florida, que presionó al gobierno para que los migrantes fueran liberados.

Aunque Pérez y otros se encuentran ahora mismo en libertad, políticos y activistas del exilio han llamado a la comunidad a mantenerse alertas ante el desenvolvimiento de esos casos.

