MIAMI, Estados Unidos. – En su informe “Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba”, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality) denunció la invisibilidad y discriminación sistemática que enfrentan las mujeres lesbianas en Cuba. El informe, que fue originalmente publicado en diciembre de 2023, ofrece una visión integral de la lesbofobia a través de cifras, testimonios y análisis históricos.

De acuerdo con los hallazgos de Race and Equality, la lesbofobia en Cuba tiene raíces profundas y se ha perpetuado a lo largo de los siglos. Desde las campañas de higienización en los años 20 y 30 hasta la creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) entre 1965 y 1968, la discriminación institucional ha sido una constante, indica el informe.

“Ninguna campaña periodística de la primera mitad del siglo XX sería tan efectiva contra la homosexualidad y las lesbianas como los discursos homo-lesbofóbicos de líderes políticos y resoluciones gubernamentales de los primeros 20 años de la revolución cubana”, lamenta el informe​​.

La investigación incluye el testimonio de Ana María Simo, dramaturga y ensayista, quien relata cómo fue sometida a 12 electroshocks en un hospital psiquiátrico tras ser detenida por su orientación sexual. “El policía y el siquiatra me acusaron no de ser lesbiana, sino de andar con homosexuales y gente de ‘baja calaña'”, confesó Simo​​.

Por su parte, la encuesta aplicada a 55 mujeres lesbianas revela que el 69% ha sufrido algún tipo de lesbofobia. En ese sentido, el informe subraya que estas cifras pueden estar condicionadas por el nivel de escolaridad de las encuestadas, la mayoría con estudios universitarios o de posgrado. “Estas cifras también hablan de quiénes pueden acceder a internet y dominar las herramientas tecnológicas”, aclara el documento​​.

El ambiente laboral y educativo sigue siendo hostil para muchas mujeres lesbianas, según el informe. El 56,4% de las encuestadas dijo haber escuchado chistes a sus espaldas en el trabajo o la escuela, y el 72,7% ha sido criticada por su forma de vestir o llevar el pelo​​.

El informe también aborda el papel de la familia, que puede ser un lugar de rechazo o aceptación. “Muchas mujeres en Cuba temen ser identificadas como lesbianas”, se lee en el documento, que subraya el miedo a la exclusión y el estigma social​​.

Además, la investigación concluye que las mujeres lesbianas enfrentan discriminación en múltiples esferas, incluidos los centros recreativos y el sistema de salud. La falta de representación en los documentos legales y la historia del país agrava su invisibilidad. “La salud pública en Cuba es gratuita, pero la falta de insumos y el maltrato del personal médico son constantes”, añade el informe​​.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos concluye que es imprescindible romper el silencio sobre la lesbofobia en Cuba. Recomienda la implementación de políticas públicas inclusivas y la creación de estructuras legales que protejan a las mujeres lesbianas de la violencia y la discriminación.

“Todos merecemos vivir una vida libre de violencia y discriminación, una vida que nos permita desarrollarnos plenamente y tener nuestros propios proyectos de vida”, concluye el informe.La investigación estuvo a cargo de la periodista y activista María Matienzo, quien fue apoyada por Annery Rivera Velasco y Yennys Hernández Molina.

