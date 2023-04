MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de medios oficiales cubanos y expresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas Yirmara Torres Hernández publicó en Facebook duras críticas sobre la reciente medida del Gobierno cubano que establece nuevamente la aceptación de dólares en entidades bancarias de la Isla.

Asimismo, cuestionó por qué se toman decisiones económicas que parecen ir en contra de la sabiduría de los expertos en la materia. “¿Si los mejores economistas lo tienen todo claro, por qué no les hacen caso? ¿Por qué se hace todo lo contrario?”, se preguntó.

Torres Hernández comenta cómo la medida de dejar de aceptar dólares en el sistema financiero estatal complicó la vida de los cubanos y cómo, a pesar de ello, los dólares en efectivo siguieron entrando al país. “La verdad de la verdad es que los bancos perdieron el monopolio financiero en Cuba… ese lo tiene la calle, la economía real…”, expresó.

La periodista precisó que no estaba en contra de que ahora los bancos cubanos acepten nuevamente depósitos en dólares. “Estuve en contra de que los dejaran de aceptar y nos complicaran más la vida a todos los mortales, solo porque un sesudo se creyó que así iban a burlar mejor el bloqueo”, dijo.

En su publicación, también recordó las palabras del difunto economista Fidel Roche, un veterano bancario con más de 37 años de experiencia en el sector, quien criticó la medida de no aceptar más dólares en los bancos, anunciada en junio de 2021, y señaló que las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) eran una medida “antipopular”. Roche también predijo que el reordenamiento económico no mejoraría la vida de los cubanos.

Además, Torres Hernández lamenta que las ideas y diagnósticos de los mejores economistas no sean escuchados y aplicados en la práctica. Según ella, la burocracia y la mediocridad prevalecen en la toma de decisiones, mientras que las verdades incómodas y las leyes económicas son ignoradas en favor de lo que suena bien a los oídos de los políticos.

“Mientras no se oigan y se acepten las verdades incómodas, nada va a mejorar”, advirtió la periodista. Asimismo, hizo un llamado a no tomar medidas desesperadas y a no depender de la caridad mundial. En su opinión, la política no puede seguir siendo la prioridad, ya que sin una economía sólida, ninguna política tendrá éxito.

“La economía es un ente vivo… y no se puede controlar así como así, con una varita mágica, con decir, ahora cierro, ahora abro”, escribió la periodista. “Eso es una utopía. La gente en Cuba necesita sobrevivir y la economía se desarrollará a partir de esa sobrevivencia… al margen de la ley y de lo que sea”, agregó.

Más adelante, hizo énfasis en que los cubanos necesitan desarrollar la economía. “Hoy nuestra economía, me da pena decirlo, es un barco a la deriva… y la maldita culpa la tienen quienes no entienden que sin economía este país no va a ninguna parte… y que quien sufre, al final, es el pueblo…”.

“Y esta Revolución ―dijo― existe para que el pueblo viva mejor. Ese es el sentido, el pueblo. Si el fin último de una medida no es que el pueblo mejore, pero mejorar realmente, no recibir migajas que le permitan malvivir, ¿de qué estamos hablando?, ¿qué defendemos?”, terminó.