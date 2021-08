LA HABANA, Cuba. – Roger Rojas, un tunero de 55 años de edad que actualmente reside en La Habana Vieja, hace tres años fue víctima de negligencia médica en el Hospital Provincial General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, de Las Tunas, durante una cirugía en la cual los médicos le dañaron la uretra, denuncia.

Rojas todavía espera que le restauren ese órgano mediante una intervención quirúrgica en el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, de La Habana, que hasta ahora ha sido postergada.

“Los cirujanos del Hermano Ameijeiras tienen ahora que reconstruirme la uretra por el mal trabajo que hicieron los médicos de Las Tunas. Nunca nadie respondió por esa pésima operación y yo sigo con los dolores que no aguanto. El sistema médico cubano te hace daño y ni siquiera te indemniza por perjudicarte; es sálvese quien pueda”.

Rojas, quien es técnico medio en Soldadura, habla con dificultad debido a una traqueostomía que le realizaron cuando fue intervenido quirúrgicamente tras una caída al suelo desde la azotea de un edificio de dos pisos.

“Caí de espaldas y las costillas se me partieron; una de ellas me perforó el pulmón por lo que estuve 18 días en coma. Me operaron cuatro veces y a raíz de todas esas cosas es que vengo padeciendo todo lo que tengo ahora”, explica.

Tras salir del coma, Rojas se trasladó a La Habana, donde fue atendido en el Hospital Universitario “Calixto García” por dos meses. Sin embargo, debido a la crítica situación de su uretra y la necesidad de una nueva cirugía, fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, donde aún no ha sido programada la intervención quirúrgica.

“Llevo tres años con sonda en la vejiga, desde mucho antes que comenzara el coronavirus. No aguanto los dolores tan grandes que tengo, son terribles; no puedo ni dormir porque es muy molesto, no hay medicamentos, no hay nada…”, lamenta.

La sonda vesical que Rojas lleva todo el tiempo le dificulta sentarse porque le “pincha la vejiga” y le provoca sangramiento a través de las fístulas que también tiene en los testículos.

“Antes de que empezara la COVID ya estaba esperando por mi operación y ahora me dicen que no me pueden operar por el coronavirus. No me hablan con claridad, me pelotean, no me dan seguridad de nada”.

Rojas les pide a las autoridades competentes que lo ayuden pues no tiene medicamentos y los dolores que sufre a causa de sus padecimientos son insoportables.

“He llegado al médico volviéndome loco con los dolores y en vez de darme alguna pastilla lo único que me han dicho es que tengo que tranquilizarme. Ya no aguanto más”, confiesa.

Aunque desde mucho antes de la pandemia del coronavirus en Cuba, la crisis sanitaria se hacía obvia con la escasez de medicamentos indispensables, en la actualidad no solo faltan los fármacos considerablemente: muchos pacientes que necesitan cirugías han sido abandonados a su suerte.

