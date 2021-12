MIAMI, Estados Unidos. – Opositores y activistas políticos de varias provincias de Cuba coincidieron en que 2022 podría ser un año definitivo para la consecución de la democracia en la Isla, si el pueblo y la sociedad civil aunaban esfuerzos contra el régimen de La Habana.

Interrogados por CubaNet, también se refirieron al año que concluirá en los próximos días. “La gestión del Gobierno en 2021 ha sido pésima, ya que no se ha obtenido ningún logro, ningún beneficio para el pueblo ni la sociedad”, dijo el joven Pedro Quiala Carmenate.

Por su parte, Pavel Martín Pratt, de Santiago de Cuba, recalcó que “todos estos años la gestión del Gobierno ha sido malísima. El Ordenamiento, las tiendas en MLC… han sido un desastre”, sentenció.

“La gestión del sistema es funesta, nefasta, porque es un sistema en donde, en primer lugar, el gobernante no tiene legitimidad ni credibilidad y mucho menos prestigio. El séquito que lo acompaña a él, sus acólitos, sus ministros en funciones, no tienen tampoco la capacidad. Estamos gobernados por un grupo de incapaces que se montan sobre la base del discurso de un dictador, y sobre ese discurso quieren llevar un proyecto de país que evidentemente a quien único beneficia es a ellos, no a la población”, lamentó Jorge Amado Roble, también de Santiago de Cuba.

Por su lado, el opositor Osiel Morales Díaz, de Ciego de Ávila, confesó que el momento que más disfrutó a lo largo de 2021 fue el 11 de julio, el día en que el pueblo dio “un claro mensaje a la dictadura castrocomunista”, dijo.

“La peor cosa que me ha pasado este año, sin dudas, es la continuidad del régimen, que impera con impunidad total”, también precisó.

Ketty Méndez, de La Habana, coincide con él en señalar el 11J como lo mejor que le ha pasado este año porque “casi toda Cuba se quitó las cadenas de la mente y salió a las calles a gritar libertad”.

“Lo peor fue ver cómo seguimos pasando hambre y necesidad. Ya casi a fin de año seguimos en las mismas”, lamentó.

Luis Ramón Stiú Suárez, de Santiago de Cuba, también cree que el mejor momento de 2021 fue “el despertar del pueblo cubano el 11 de julio, que se movilizó en las calles para reclamarle al Gobierno cambios y libertad”.

Mientras Jorge Amado Roble cree que en el nuevo año no habrá “cambios sustanciales”, otros tienen expectativas para 2022. “Tengo fe y esperanza en que si este pueblo se une cada vez más el próximo año será diferente. Esperamos la libertad de Cuba”, sentenció Ketty Méndez.

