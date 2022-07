MIAMI, Estados Unidos.- La senadora mexicana por Guanajuato Alejandra “La Wera” Reynoso exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deje de financiar al régimen cubano a través de sus médicos, informó este viernes el diario El Sol de León.

Reynoso aseguró que la llegada de 500 médicos cubanos a territorio azteca para trabajar en zonas rurales son solo un pretexto del gobierno federal de la Cuarta Transformación para financiar al régimen de La Habana.

“Lo que hemos estado denunciando desde hace dos años es este método de financiar el régimen cubano, utilizando el pretexto de la salud, y lo digo utilizando el pretexto porque finalmente ya está comprobado que no solamente es en México, sino en muchos países, se sabe cómo el gobierno de Cuba utiliza a los médicos, a las doctoras, a todo el sector salud, para financiarse”, dijo la legisladora.

Durante su intervención, Reynoso denunció que el gobierno de Cuba le cobra a México un monto que es por mucho superior del que realmente reciben sus médicos, “mandan a las brigadas y estoy segura que en este caso no será la excepción”.

La senadora, asimismo, criticó al gobierno de AMLO por el intento de financiamiento al régimen sin transparencia para los mexicanos. “No van a transparentar, aunque todavía el presidente dijo que ganarían lo mismo que los médicos mexicanos, eso es una falsedad”, agregó.

“Además van a ocultar la información como ya lo hicieron en Veracruz porque declararon reservada la información de la contratación de los médicos cubanos, hasta por cinco años por ser un tema de seguridad nacional”, dijo.

“Es exactamente el mismo pretexto para ocultar la información, lo van a hacer con esta misma contratación y que dicho sea de paso, está establecido en la ley que los ex médicos que hayan sido formados en el extranjero deben de tener una certificación en nuestro país, entonces no puede estar burlándose de las leyes nuestro presidente, porque ya se le hizo un hobbie, ya le da lo mismo si hay constitución, si hay leyes, simplemente es su palabra y la quiere imponer utilizando otros mecanismos como los temas de seguridad nacional”, denunció la legisladora.

Alejandra “La Wera” Reynoso exlicó que los legisladores no pueden frenar la llegada de los médicos cubanos y que sólo pueden darle seguimiento a su trabajo y realizar exhortos en la Cámara de senadores.

“La información que se tiene es que fueron capacitados ya en el estado de Nayarit, están utilizando lo que no pudieron hacer con el Insabi, han buscado pretextos, argumentos desde el principio de la administración para financiar a Cuba a través de estas brigadas”, continuó.

“Al principio no pudieron hacerlo porque, insisto, la ley no lo permite, luego pusieron de pretexto la pandemia y luego desaparecen el seguro popular para controlar desde la Federación desde el Insabi, prácticamente la contratación y los recursos”, señaló.

La senadora mexicana criticó además que el gobierno federal va sobre los recursos, sobre los pesos, y no va sobre la solución de los problemas, “entonces no pueden con el Insabi y crean y le pasan o le transfieren la responsabilidad a IMSS-Bienestar y ahora es ese el argumento que no hay médicos”.

La alta funcionaria denunció que AMLO se burla de las leyes, “no, hace falta que les pague el gobierno mexicanos lo que le paga a Cuba y si les ofrece el salario que les pagaron hace más de dos años, más de 100 mil pesos por cada trabajador de la salud, yo estoy convencida que tendría los métodos suficientes”.

“Que abra los salarios a los médicos mexicanos, esto no es en contra de los médicos cubanos, es en contra al financiamiento a la dictadura, que es lo único que ha hecho México con el recurso de los mexicanos. Después de varias consultas terminaron declarando información reservada por ser de seguridad nacional, que esto es exactamente lo mismo a ocultar información para que jamás nos podamos enterar cuánto en realidad le estarán pagando al gobierno de Cuba por estas personas”, sentenció.

