Seguridad del Estado impide a opositores participar en debate constitucional

LA HABANA, Cuba.- La seguridad del Estado impidió este fin de semana a la familia del opositor Juan Moreno su participación en el debate sobre el proyecto de la nueva constitución, a pesar de que habían sido invitados formalmente por el presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de su zona de residencia, en la barriada del Vedado.

“Nos habían entregado una citación formal para que pudiéramos participar en este debate del anteproyecto de la constitución, pero la Seguridad del Estado no permitió que alguien de la casa pudiera asistir” dijo a CubaNet Juan Moreno líder de la opositora organización Candidatos por el Cambio (CxC).

El encuentro, previsto a realizarse en las cercanías de la vivienda del opositor, estuvo protegido por policías uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado.

“Escogieron un lugar cerrado, como lo es el teatro del Hospital Materno América Arias (Maternidad de Línea), y pusieron policías en todas las entradas, aunque hubiéramos llegado hasta allí no nos hubieran dejado entrar” puntualizó Moreno.

Para el opositor,”el régimen está en crisis, en fase terminal, minado por el cáncer de la corrupción, en sus últimos estertores, y teme a los actores de las comunidades que tienen un determinado impacto al interior de la sociedad y que pudiera ser un obstáculo a la hora de imponer esta constitución de corte estalinista”.

“Intentan coartar el movimiento a todos los actores pro-democráticos con el fin de impedir que la población esté al tanto de la realidad a la que se va a enfrentar si se aprueba este engendro constitucional”, advirtió Moreno.

“Lo más importante para nosotros es como pierden legitimidad ante la población, pues no hay una participación plural de todas las tendencias de la sociedad” enfatizó.

Por su parte, Zelandia Pérez, líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (Cocude), plantea que el gobierno teme su participación en estos eventos, precisamente por el trabajo que realiza como observadora.

“Soy neutral, solo denuncio las violaciones que se llevan a cabo en procesos como estos, para eso me he capacitado y preparado. De hecho, estoy preparando un informe sobre estos debates que se están realizando en los centros de trabajo, de donde he recibido denuncias de personas que cuando intervienen les interrumpen y eso es una violación”, explicó.

“No hay transparencia en este proceso, todo es una farsa. Las personas se sientes coaccionadas cuando participan en los debates’’ apuntó.

Recientemente, las autoridades impidieron a Zelandia Pérez viajar a México para participar en un evento que se celebraría en Cancún y al cual había sido invitada.