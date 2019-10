Seguridad del Estado de Cuba detiene al periodista Boris González Arenas

MIAMI, Estados Unidos.- La Seguridad del Estado de Cuba detuvo este miércoles al periodista de Diario de Cuba (DDC), Boris González Arenas. De acuerdo a una nota de denuncia del medio, González Arenas fue arrestado justo en la entrada de su vivienda en horas del mediodía de hoy.

Juliette Isabel Fernández Estrada, esposa del también activista, dijo a DDC que se había enterado de lo ocurrido por algunos testigos presenciales, y que hasta el momento no sabe nada de Boris.

En una publicación en su página de Facebook, Fernández Estrada escribió: “De no ser por ese testigo yo, que estoy en mi trabajo desde temprano, jamás me habría enterado. No tengo idea del motivo de este secuestro, porque no es otra cosa”.

De acuerdo a la denuncia, dos agentes de civil hicieron entrar a González Arenas en una patrulla policial, sin permitirle alertar a su familia de que se lo llevaban preso, y hasta el momento se mantiene incomunicado y no se sabe su paradero.

“Por esta experiencia he tenido que pasar demasiadas veces ya, como tantos familiares de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil. (…) Parece que así quieren las fuerzas represoras recibir el 10 de Octubre y las elecciones casi invisibles de mañana”, sentenció Fernández Estrada.

“Cesen los secuestros y detenciones arbitrarias a periodistas independientes y activistas”,agregó la esposa de Boris.

La represión contra periodistas y medios independientes en Cuba ha aumentado en los últimos meses, según las denuncias de varias organizaciones dentro y fuera de la Isla.