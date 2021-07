LA HABANA, Cuba.- La Seguridad del Estado cubana ha estado presionando a Orelvis Cabrera Sotolongo para que este se inculpe declarando que recibió pagos del exterior a cambio de su participación en la manifestación del 11J, en Cárdenas, provincia de Matanzas, informó una fuente familiar a CubaNet.

Cabrera Sotolongo fue detenido el domingo 11 de julio (11J) de 2021 cuando reportaba las manifestaciones acaecidas en Cárdenas. Desde entonces, se encuentra detenido en la Unidad de Instrucción Provincial de Matanzas. Es uno de los 49 periodistas que, según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), “recibieron algún tipo de represión por reportar o intentar reportar las protestas que se iniciaron el 11 de julio, pero que, a diferencia de los demás, es el único reportero que permanece en prisión”.

El periodista se halla con medida de “prisión preventiva”, hasta el día del juicio, el cual aún no se ha determinado. Está siendo acusado de “desorden público”, delito estipulado en el Código Penal cubano y por el cual pudiera ser sancionado de tres meses a un año de privación de libertad.

Hasta el momento, su familia no ha podido verlo y solo le han permitido una llamada, “bajo presión, evidentemente, porque apenas hablaba, solo me decía que no me preocupara”, refirió un familiar a CubaNet.

Este miércoles, su abogado logró acceder a él y se encuentra estudiando el caso para preparar la defensa.

“Orelvis se ha negado a aceptar esas presiones de la Seguridad del Estado, su único ‘delito’ ha sido informar, reportar la realidad cubana”, afirmó la fuente, y aseguró igualmente que en Matanzas hay varios jóvenes cuyas familias han denunciado presiones similares por parte de la Seguridad del Estado cubana: “Están tratando de manipular todo, evitando reconocer que lo sucedido el 11 de julio fue un estallido popular, porque el pueblo ya está cansado de este régimen, quiere cambios, quiere libertad”.

Este 26 de julio el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), exigió al gobierno de Cuba la liberación inmediata de Orelvis Cabrera.

El ICLEP afirmó además que la represión del régimen cubano contra los periodistas, por haber reportado las protestas del 11J, continúa. La mayoría permanece con vigilancia en sus hogares o con medidas cautelares de reclusión domiciliaria, en espera de juicio por “desorden público”.

