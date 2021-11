MIAMI, Estados Unidos.- Menos de media hora duró el interrogatorio del Tte. Ernesto Dávila Gallardo, agente de la Seguridad del Estado cubano, a la periodista de CubaNet Camila Acosta. Después del intercambio, en el que básicamente “me leyeron la cartilla”, fue enviada de vuelta a su casa, donde permanece en reclusión domiciliaria desde hace más de cuatro meses.

Camila Acosta había sido citada ayer lunes para un encuentro a las 10:00 a.m. de este martes 30 de noviembre con agentes de la Seguridad en la estación de Policía de Zapata y C, en La Habana. “Cuando llegué ya estaba esperándome el instructor penal que me atiente, Dávila Gallardo. Ahí me leyó un documento en el que se me notificaba, cuatro meses después, que ellos iban a proceder a revisar todos los equipos que me ocuparon: la laptop, las memorias flash, el disco duro, como si ya no lo hubiesen hecho”, dijo Acosta a CubaNet vía telefónica.

La reportera, que se negó a firmar el documento, notó en la descripción leída por el agente la ausencia de uno de los cargos que inicialmente le imputaban y por el cual le habrían puesto vigilancia en las afueras de su domicilio: “desorden público”.

“Ellos mismos me dijeron, cuando estuve detenida, que estaba allí por desorden público. La reclusión domiciliaria que me impusieron fue por haber sido acusada de desorden público. Cuando mi abogado revisó mi expediente me confirmó que estaba siendo acusada de desorden público e instigación a delinquir. Ahora dicen que no”, explica Acosta.

La reportera le cuestionó al agente del régimen que “la ley de procedimiento penal no establece la presencia de una patrulla policial y oficiales de la Seguridad del Estado en las afueras de mi casa, y su respuesta fue que presentara una queja”.

Camila Acosta denunció este lunes luego de que le entregaran la citación oficial que el interrogatorio era para “hablar” sobre el proceso penal que tiene abierto desde el 11 de julio pasado, según le dijeron.

“El Tte. Ernesto Dávila Gallardo me acaba de entregar esta citación para mañana 10 am en Zapata y C, según me explicó y dice el documento, el motivo es para hablar sobre mi Expediente de Fase Preparatoria que tengo abierto desde el 11 de julio, acusada por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”. Sigo con reclusión domiciliaria y vigilancia desde el 16 de julio. Veremos mañana de qué se trata”, escribió la reportera en su cuenta de la red social de Facebook.

Camila Acosta fue arrestada el 12 de julio luego de que reportara las multitudinarias manifestaciones contra el régimen acontecidas en la capital cubana el domingo 11 de julio. El 16 de ese mismo mes fue liberada y desde entonces se encuentra bajo medida cautelar de prisión domiciliaria.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.