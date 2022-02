LA HABANA, Cuba. — El actor y activista cubano Daniel Triana, conocido en redes sociales como Danielito Tri Tri, denunció haber recibido amenazas, ofensas y maltratos físicos por parte de oficiales de la Seguridad del Estado durante un interrogatorio desarrollado este lunes en la estación policial de Zapata y C, en La Habana.

El joven había sido citado el día anterior. En el interrogatorio participaron al menos dos policías y dos oficiales de la Seguridad del Estado, identificados estos últimos como Yordan y Adrián.

“Yordan se alteró y empezó a amenazarme y a manotearme, a hablarme groseramente. Le dije en varias ocasiones que eso era una agresión y que él no me podía hablar en ese tono”; también se burló “de mi apariencia física (body-shaming sádico como método de represión política), reírse como un Joker y decirme que mi cuerpecito flaquito no aguantaba nada, que él me cogía y me partía a la mitad como un lápiz (pantomima incluida), que se iba a meter con mi familia, que iba a venir a mi casa, que se me iba aparecer en todos lados. Me dijo que yo era un anormal. En un momento determinado yo me referí a mí misma con un pronombre femenino y él lo empezó a usar para decirme ‘loca’”, narró Triana en una publicación en su perfil de Facebook.

El joven declaró igualmente que los oficiales le informaron que era “oficialmente PIP-P (persona de interés policial – priorizado)” y le llenaron un expediente de seguimiento por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); en una de las planillas leyó que se titulaba “Dignidad 11”.

Daniel Triana participó en la manifestación pacífica del 11 de julio (11J) del pasado año frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Tras ser arrestado ese día, permaneció detenido junto a varios de esos jóvenes durante más de 24 horas. Unos cinco meses más tarde, el régimen cubano les anunció que el proceso penal en su contra por el supuesto delito de “desorden público” sería cancelado.

Según declaraciones de varios acusados, el proceso contra los manifestantes del 11J ha sido catalogado por el régimen como “operación dignidad”.

El joven actor estuvo igualmente entre los manifestantes frente al Ministerio de Cultura de Cuba, el 27 de noviembre de 2020. El 17 de enero de 2022 fue detenido junto a Carolina Barrero y Adrián Cruz por manifestarse pacíficamente por la libertad de los presos políticos a las afueras del Tribunal Municipal de Habana Vieja. En esa ocasión, el mismo oficial Yordan lo torturó psicológicamente en la estación policial de San Miguel del Padrón.

“(…) me profirió las más grandes ofensas, humillaciones y vejaciones morales, invadiendo mi espacio personal y riéndose en mi oído (literalmente). Amenazándome a menos de 20 cm de distancia, pegándose muy cerca de mí como un acosador cuando caminábamos por los pasillos, gritando y dando golpes en la pared cuando yo estaba tranquilo para quebrarme de los nervios, actuando con el mayor sadismo. Riendo y disfrutando cada momento”, relató.

Asimismo, contó que Yordan (sobrenombre), “alardeó de su historial represivo”, el cual incluye el hostigamiento a opositores como Martha Beatriz Roque, Eliécer Ávila, José Daniel Ferrer y Antonio Rodiles. Hace unos años, Raúl Borges, padre del preso político cubano, Ernesto Borges, denunció que Yordan lo había golpeado en el pecho, justo en la zona donde lleva un marcapasos cardíaco. Varios activistas han denunciado la agresividad de este agente de la Seguridad del Estado.

“Le dije que era una vergüenza que recibiera un salario y se diera lujos materiales a costa de reprimir durante años a disidentes”, afirmó Triana.

“Cuando se fue —continuó narrando el joven—, después decirme todas esas ofensas, amenazas, gritos y calumnias se despidió de mí con sarcasmo y yo le dije: ‘Adiós mi amor’. Se acomplejó y me cogió muy fuerte por el hombro y me dijo que no me equivocara. Yo me levanté y empecé a gritar que no podía hacer eso, que él no podía tocarme. Me cogió nuevamente por el hombro y me sentó de un empujón, me empezó a manotear, amenazar, a gritar y empecé a gritar, para que toda la unidad me escuchara, que él no tenía derecho de hacer eso, que él era un violento, un abusador, que no me podía tocar ni agredir físicamente”.

Por su parte, el agente Adrián, también de la Seguridad del Estado, y el oficial Russó, de la PNR, le hablaron de la posibilidad de irse del país, ante lo cual les manifestó que no tenía intención de hacerlo.

“Todo esto no es nada comparado con lo que están viviendo Pedro Albert Sánchez, Jonathan Torres Farrat, Brusnelvis Cabrera, Luis Mario Niedas, Luis Robles, El Gato de Cuba, Yeilis Torres, Lázaro Yuri Valle Roca, Sissi Abascal, Lázara Karenia González, Daniel Joel Cárdenas, Félix y Saily Navarro, José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Maikel Puig, Maykel Osorbo, Yoan de la Cruz, Luis Manuel Otero Alcántara, la familia Beirut, Nadir y Jorge, Ángel Jesús Veliz Marcano, Dixan Gaínza, Rowland Castillo y los cientos de vidas que están ahora mismo en la prisión. Sus familias también están siendo acosadas, amenazadas y perseguidas. (…) Ellos son la verdadera Dignidad 11J”, manifestó Triana al finalizar su mensaje.

