Seguridad del Estado impide taller sobre conflictos sociales

LA HABANA, Cuba.- La Seguridad del Estado impidió la realización de un taller de que pretendían llevar a cabo, este fin semana, integrantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba (PEMEMCUB), que tenía la finalidad de capacitar a sus asociados en cómo enfrentar los conflictos sociales que aquejan a la mayoría de los cubanos.

“El taller estaba previsto a realizarse en la mañana del sábado aquí en mi casa, pero el viernes en la noche se presentaron dos oficiales de la Seguridad del Estado y me dijeron que no podía realizar ninguna actividad porque ellos no me lo iban a permitir”, dijo a CubaNet Juan Rodolfo Meriño, presidente de la organización.

Según Rodolfo, los oficiales además le entregaron una citación para que se presentara el sábado a las 8:00 a.m., día en que se realizaría el taller, en la estación policial de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, donde reside.

“Me dijeron que tenía que presentarme estrictamente a las 8:00 a.m. y que si no me presentaba me acusarían de desacato”.

“Así lo hice. Me presenté en el horario que me habían dicho y allí me tuvieron hasta pasada las 2:00 de la tarde. Entre las tantas amenazas me dijeron que estaban actuando conmigo, supuestamente, con el lado más claro, pero que si seguía con mi asociación iba a conocer muy pronto el lado más oscuro de la Seguridad del Estado”, aseguró.

Elizabeth Záldivar Ortiz, quién también forma parte de la membresía de PEMEMCUB, también denunció que fue amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado, que se personaron en su vivienda para anunciarle que no podía asistir al encuentro en casa de Rodolfo Meriño.

“Con tono intimidante llegó hasta mi casa uno que hace llamarse Osmani y me dijo que no podía ir el sábado a ninguna parte, y que si salía de mi casa entonces me atuviera a las consecuencias”, señaló.

Según Rodolfo, la intención del taller era capacitar a sus asociados en cómo enfrentar los conflictos sociales que aquejan a los cubanos de a pie, que se enfrentan día a día a diferentes tipos de conflictos.

PEMEMCUB es una organización de corte social que en los últimos meses ha sido blanco directo de la Seguridad del Estado, que intenta impedir su trabajo en la comunidad, mediante citaciones, arrestos y amenazas contra varios de sus miembros.