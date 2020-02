Seguridad del Estado entrega citación a hijo menor de Dama de Blanco

SANTIAGO DE CUBA.- Un oficial de menores entregó este martes una citación al hijo de la Dama de Blanco Jacqueline Heredia Morales, también activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide.

El pequeño Brayan Heredia se encontraba en su escuela, Ramón López Peña, ubicada en Centro Habana. “El oficial lo sacó del aula en medio de la clase, y le entregó esta citación siendo él un menor de edad”, explicó a CubaNet Jacqueline Heredia Morales.

La citación es para presentarse el próximo día 6 de febrero en la propia escuela, donde tendrá lugar una reunión de carácter extraordinario en presencia del Consejo de dirección de dicho centro y un oficial de menores, según consta en el propio documento.

Brayan solo cuenta con 9 años de edad, y pese a su corta edad ha sufrido represión en primera persona, junto a su hermana de 11 años, por parte de la Seguridad del Estado cubano, según denuncian sus padres.

“Mis hijos han sido detenidos, conducidos a unidades policiales, y han sufrido todo esto solo por ser mis hijos, me han detenido delante de ellos, me encarcelaron sin importarles que me necesitaban, es cruel lo que hace la dictadura contra defensores pacíficos de los derechos humanos”, denunció la Dama de Blanco.

Heredia Morales contó a CubaNet que en el año 2018 fue objeto de una detención arbitraria, en la cual fue trasladada hacia la Unidad Policial de Zanja. En esa ocasión, la Seguridad del Estado fue a buscar a los dos hijos de la activista sin su consentimiento, para dejarlos en esa estación mientras ella estaba siendo trasladada a la estación Punto 30. “Allí los mantuvieron detenidos hasta la noche, que su papá los fue a recoger.”

“Ya ellos —la Seguridad del Estado— no saben que van a hacer conmigo, están atacando a mis hijos porque saben que son mi vida, pero no voy a permitir que les suceda nada, yo los responsabilizo de su integridad física y sobre todo mental” concluyó la activista.

En el año 2016 Jacqueline Heredia Morales, muy activa en las protestas públicas, fue condenada a siete años de privación de libertad por el falso delito de desacato y daños. Debido a su enfermedad fue recluida en la prisión San José, centro penitenciario para pacientes con VIH Sida. Allí las autoridades se negaban a brindarle atención médica. Posteriormente, debido al deterioro de su salud fue puesta en libertad antes de culminar la sanción. Aun así, se ha mantenido muy activa en la defensa de los derechos humanos en la Isla.