MIAMI, Estados Unidos. – La Seguridad del Estado del régimen cubano detuvo este miércoles a la historiadora y académica Alina Bárbara López Hernández cuando se dirigía a su centro de trabajo, según confirmaron en redes sociales fuentes cercanas a la profesora, así como el Centro de Información Legal (Cubalex).

De acuerdo con reportes familiares citados por Cubalex, López Hernández fue detenida alrededor de las 9:30 de la mañana, en las inmediaciones del estadio Victoria de Girón, y trasladada por agentes de la Seguridad del Estado a la principal estación de policías de Matanzas. “Han pasado más de cuatro horas [desde su arresto] y la familia de Alina teme por su integridad. Sus hijas están sin conexión”, precisó Cubalex.

Menos de 24 horas antes, López Hernández había anunciado en Facebook su determinación de manifestarse este miércoles, 14 de junio, en el Parque de la Libertad de Matanzas, a modo de protesta por la prohibición de salida del país impuesta contra ella por el régimen de la Isla.

“¿Qué mejor día para una manifestación que el aniversario del natalicio de Antonio Maceo? Otros compatriotas también lo harán en La Habana para exigir la libertad de los presos políticos, demanda a la que me sumo igualmente”, escribió la profesora en su perfil de Facebook, este martes.

En su publicación, López Hernández también aseguró que portaría carteles con referencias a la Constitución de la República y reafirmó que seguiría manifestándose semanalmente hasta que le permitieran la salida del país.

“Espero que no pretendan detenerme pues no violaré ley alguna, en tanto, si me detuvieran, ustedes sí estarían violentando, por enésima vez, una constitución que fue aprobada, como gusta enfatizarse en medios oficiales, por la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, y en la que el derecho a manifestación pacífica está refrendado”, también dijo ayer.

No obstante, la profesora aseguró que estaba “dispuesta a ir a prisión si fuera necesario”, antes de renunciar a su derecho a viajar.

“Cualquier decisión que se tome es para mí ganar-ganar: si me retiran la regulación habré ejercido una especie de pedagogía social al demostrar que el camino es luchar por cada derecho, de manera pacífica y legal, pero decidida. Si voy a prisión, desde dentro sabré defenderme y llamaré una vez más la atención de la ciudadanía y del mundo hacia la violación constante de derechos humanos en Cuba”, sentenció.