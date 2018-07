Seguridad del Estado Cubana detiene e interroga a periodista independiente

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista independiente Rafael Gordo Núñez describe las horas que pasó retenido y bajo interrogatorio por la Seguridad del Estado Cubano como muy difíciles, “fue horrible, básicamente estuve secuestrado siete horas, no hay denuncia, no fue en una estación de policía, fue en una casa a las afueras de Camagüey” relató.

Rafael Gordo Nuñez, quien escribe para la revista independiente Tremenda Nota y ha colaborado con medios extranjeros como El Colombiano, fue citado por Inmigración poco después de su llegada a la Isla de un reciente viaje a Colombia.

“Ni llegué a cruzar la puerta de la oficina de Inmigración, me abordaron dos hombres, me montaron en auto Geely verde oscuro y me llevaron a una casa que está en la salida de Camagüey, creo que era la casa de visita de la Agricultura en otra época”, contó a CubaNet.

Según relata, los oficiales lo amenazaron incluso hasta con “30 años de cárcel”, le dijeron que también “estaba violando una ley de regulación interna de migraciones porque no tengo domicilio fijo, que si no me establezco en una dirección postal estoy violando una ley, y que si no lo hago iré preso.”

Los interrogadores le dijeron al periodista que no debía contar nada de lo que estaba pasando, “que sería poco hombre si contaba esto, chantajes que no eres capaz de imaginarte. Con cosas personales incluso. Alusiones a varios viajes, a cosas que hice. Asuntos que he hablado con personas cercanas.”

Los agentes comunistas le mostraron a Rafael Gordo Nuñez fotos impresas de él con personas cercanas, fotos que demuestran que lo siguen y están hace algún tiempo detrás de él, incluso después de las amenazas le pidieron que colaborara con ellos.

“Dudo de todos ahora mismo. Hablaron cosas que me hacen replantearme mi opinión sobre mucha gente. Ahora mismo me siento asfixiado, ahogado. No sé cómo decir lo que me pasa ahora mismo. Ni siquiera puedo describirlo,” concluyó.

En las últimas semanas la represión contra periodistas independientes en Cuba se ha recrudecido, siempre el mismo factor, agentes de la Seguridad del Estado los detienen por horas o días, les quitan sus medios de producción periodística y los amenazan, como fue el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, periodista de CubaNet, quien hace algunos días estuvo encarcelado en la proviencia de Guantánamo.