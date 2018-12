Seguridad del Estado cubana amenaza con más represión este diciembre

MIAMI, Estados Unidos.- La Seguridad del Estado cubano amenazó a un reportero del medio de prensa independiente cubano 14yMedio y le dijo que “diciembre es un mes complicado y si sales a reportar vas a terminar en una unidad de policía”, aseguró el agente durante el interrogatorio.

Al respecto, el citado medio aseguró que el último mes del 2018 arrancó mal para buena parte de la sociedad civil de la Isla, pues han sido constantes los operativos policiales, detenciones arbitrarias, cerco a viviendas de activistas y múltiples amenazas contra miembros de la sociedad civil.

Según 14yMedio, además de la campaña que llevaron a cabo varios artistas para protestar contra el Decreto 349 frente al Ministerio de Cultura, que dejó un saldo de varios detenidos, otros actores de la sociedad civil independiente han organizado eventos en torno al proceso de reforma constitucional y se preparan, además, actividades encaminadas a visibilizar la represión con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre.

“La Seguridad del Estado organiza un cerco policial cada semana, entre el jueves y el domingo, alrededor de la sede del movimiento femenino Damas de Blanco para evitar que activistas de Derechos Humanos lleguen a la misa dominical y participen de la campaña ‘Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos'”.

Así mismo, Juan Antonio Madrazo Luna, miembro del Comité por la Integración Racial (CIR), también fue detenido este lunes a la salida de su casa por uno de los oficiales que desde el domingo en la tarde rodeaba su vivienda. A Luna los agentes de la seguridad le dijeron que no iban a permitir las actividades que su organización tiene previstas durante toda la semana.

“Por la mañana yo bajo a abrir la puerta a un amigo y a salir a comprar pan, y el oficial me dice que nadie puede salir ni entrar. Le dije que lo único que podía hacer era detenerme, porque yo no iba a estar preso en mi casa”, relató.

Henry Constantin, periodista y director de la revista La Hora de Cuba, también sufrió este lunes una detención de más de tres horas en Camagüey. “Me pusieron un acta de advertencia, dicen que por difusión de noticias falsas, y me advirtieron que no iba a poder hacer más nada porque no lo iban a permitir”.