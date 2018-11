Seguridad del Estado cita a representante principal de asociación de cuentapropistas

LA HABANA, Cuba. – La Seguridad del Estado entregó en la tarde de ayer una citación oficial a Juan Rodolfo Mariño Gregorich, representante principal de la asociación Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba (PERMECUB), para que se presentara este viernes en la Unidad policial de Aguilera con el fin de realizarle una entrevista.

“Llegó un oficial en una moto a mi casa, me entregó la citación y me dijo que si no me presentaba podía ser sancionado por los tribunales. Le comuniqué que no se preocupara que yo me iba a presentar, pero que no iba a llevar la citación y me amenazó diciéndome que entonces la policía sabría que hacer conmigo”, explicó Mariño a CubaNet.

Según el documento citatorio, Rodolfo debía presentarse a las 10:00 am de este viernes ante el capitán Denis en la Unidad policial de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, para lo cual debía llevar consigo su documento de identidad.

PERMECUB es una organización no gubernamental que aglutina a trabajadores del sector privado que se desempeñan en diferentes actividades del cuentapropismo. La misma fue creada con la finalidad de enfrentar al régimen de la isla ante el aumento de las arbitrariedades y abusos llevados a cabo contra este sector.

Por su parte, Antonio Font Carreño acotó que al momento de llegar el oficial de la Seguridad del Estado se encontraba conversando con Rodolfo en la sala de su casa, ubicada en la barriada de Santos Suárez, también en Diez de Octubre.

“Ya se habían demorado mucho. Estábamos conscientes que vendrían. Ahora hay que esperar a ver con que se bajan, porque estoy más que convencido que este interrogatorio no es para nada bueno’’.