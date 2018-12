Seguridad del Estado cita a otros dos directivos de Pememcub

LA HABANA, Cuba. – “Esto es una advertencia y además una amenaza”, así han calificado el proceder de la seguridad del estado dos de los principales representantes de la asociación de cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios Cubanos (Pememcub). Los mismos fueron citados en las últimas semanas por oficiales de la inteligencia cubana.

Antonio Font Carreño y Francisco Díaz Vidal, quienes forman parte de la junta directiva de Pememcub, fueron visitados y citados indistintamente por la seguridad del estado cubana con la finalidad de que se presentaran en la estación policial de sus respectivos municipios.

“Yo no estaba en casa, mi hermana fue quién recibió la citación oficial, pues los oficiales habían ido buscándome en varias ocasiones. Ella se sintió intimidada y cogió mucho miedo, al punto que me recibió envuelta en llanto, incluso quería acompañarme hasta la estación de policía porque creía que me iban a dejar preso”, explicó Francisco a CubaNet.

Según detalla, los oficiales le insistieron en que no podían contactar más a este reportero ni a ningún miembro de la disidencia interna de la isla, además, le sugirieron que era para evitarle algunos problemas.

“El mensaje fue muy claro, la intención es poner un freno a nuestro trabajo, lo cual no vamos a acatar simplemente porque ellos así lo quieran”, puntualizó.

Font Carreño, por su parte, detalla que fue visitado en dos ocasiones por diferentes oficiales, con uno de los cuales, según explica, sostuvo un diálogo en su propia morada.

“El primero que fue a verme era un oficial con grados de mayor, se mostró interesado en nuestro trabajo, quería saberlo todo: quién nos instruía, quién nos financiaba y preguntó que era lo que nosotros pretendíamos hacer. Yo le expliqué que esta idea surgió de nosotros mismos y que nadie nos financiaba, que esto es un proyecto social y que con el dinero que contamos es el que ponemos nosotros mismos de nuestros bolsillos”, aclaró.

Desde los días finales de noviembre hasta la fecha suman tres los miembros de la dirección de la organización que han sido llevados a estaciones policiales e interrogados por oficiales de inteligencia, los cuales, según los entrevistados, han mostrado preocupación por los trabajadores del sector privado, que en las últimas fechas han presionado al régimen de la isla, obligándolo a retroceder en algunos puntos de las nuevas implementaciones llevadas a cabo contra este sector desde el pasado 7 de diciembre.