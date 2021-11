MIAMI, Estados Unidos.- La periodista de CubaNet Camila Acosta fue citada este lunes por la Seguridad del Estado para que se presente, a las 10:00 a.m. de mañana martes, en la estación de Policía de Zapata y C para “hablar” sobre el proceso penal que tiene abierto desde el 11 de julio pasado.

“El Tte. Ernesto Dávila Gallardo me acaba de entregar esta citación para mañana 10 am en Zapata y C, según me explicó y dice el documento, el motivo es para hablar sobre mi Expediente de Fase Preparatoria que tengo abierto desde el 11 de julio, acusada por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”. Sigo con reclusión domiciliaria y vigilancia desde el 16 de julio. Veremos mañana de qué se trata”, escribió la reportera en su cuenta de la red social de Facebook.

Dávila Gallardo llegó a casa de Camila Acosta en compañía de un mayor de la Policía, “vinieron en una moto a entregarme el documento”, pero, asegura, ni siquiera le han otorgado una petición fiscal. “La última información que tuve es que mi expediente ya debía estar en el proceso de tribunales. Pero los dos meses que la Fiscalía tiene para investigar el caso se cumplieron el 16 de septiembre, y cuando Fiscalía tiene una petición fiscal pasa el caso a los tribunales; y a ese proceso yo no he llegado”, explicó vía telefónica a CubaNet.

El pasado martes 16 de noviembre Camila Acosta cumplió cuatro meses en reclusión domiciliaria forzosa, a raíz de su participación como reportera en las manifestaciones del 11 de julio.

En estos cuatro meses “solamente me han permitido salir a ver al abogado, siempre me paran en la esquina, los policías me piden identificación y el de la Seguridad del Estado me pregunta a dónde voy. Esto ha sido en dos o tres ocasiones, y las veces que ha pasado me siguen a todas partes. Me esperan incluso fuera del bufete a que termine las gestiones y me siguen de regreso”.

Camila Acosta fue arrestada el 12 de julio luego de que reportara las multitudinarias manifestaciones contra el régimen acontecidas en la capital cubana el domingo 11 de julio. El 16 de ese mismo mes fue liberada y desde entonces se encuentra bajo medida cautelar de prisión domiciliaria por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”, dos de los cargos aplicados con regularidad contra activistas, opositores pacíficos y periodistas independientes que se manifiestan abiertamente contra la dictadura.

“Ellos me tienen en reclusión domiciliaria precisamente para hostigarme, para que yo abandone el periodismo independiente y para que abandone el país, pero no lo han logrado. Aunque me tengan presa dentro de mi casa no han logrado que yo ceda”, dijo en ese entonces en exclusiva a CubaNet.

“Ni voy a dejar de hacer periodismo ni voy a abandonar el país, y menos ahora que tan necesaria se hace la labor del periodista independiente en medio de todas estas movilizaciones ciudadanas, de toda esta presión de la sociedad civil contra la dictadura. Yo creo que ahora mismo estamos más cerca del cambio que en seis décadas, y en medio de todo eso la prensa es necesaria”, sentenció.

