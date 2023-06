LA HABANA, Cuba. – La activista Lucinda González Gómez, miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID), y el exprisionero político Luis Andrés Domínguez Sardiñas, del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” (FACOZT), fueron arrestados por la Seguridad del Estado el pasado lunes en las inmediaciones de la Catedral de La Habana cuando intentaban asistir a misa.

“Yo fui a ejercer mi derecho de participar en misa. Fui con tres hermanos de lucha: uno pudo entrar pero a dos nos arrestaron. En el arresto estaba el represor Luisito, quién fue represor de las Damas de Blanco, y usó varias faltas de respeto conmigo”, denunció González Gómez en conversación con CubaNet.

Según su testimonio, durante el arresto los oficiales de la Seguridad del Estado la amenazaron. “Me dijeron que no puedo ir a misa y que cuando fuera a ir a la iglesia tenía que avisarles, y yo pregunto: ¿por qué yo tengo que avisar que voy a misa si estoy en mi derecho de asistir?”, se preguntó la mujer.

De acuerdo con los oficiales de la Seguridad del Estado que arrestaron a la activista, figuras de la sociedad civil independiente y la oposición al régimen de Cuba habrían convocado a los familiares de los presos del 11J a misa el pasado lunes.

“Estuve [arrestada] en la estación de policía de Dragones, desde las 2:20 [de la tarde] hasta las 7:15, que me soltaron. Me hicieron un acta de advertencia, que yo no firmé, por supuestamente participar en actividades contrarrevolucionarias”, precisó González Gómez.

“También me pusieron una multa de 30 pesos, que yo no cogí, por desorden público; desorden que allí no hubo, por eso les dije que se la llevaran a Díaz-Canel para que pagara la multa de toda Cuba”, contó además.

Asimismo, el exprisionero político Luis Andrés Domínguez Sardiñas, detenido este lunes en la misma unidad de policías por unas cinco horas, denunció que su arresto estuvo plagado de amenazas por parte de la Seguridad del Estado.

“Luisito [nombre falso de uno de los oficiales de la Policía política] empezó a provocarme, me dijo que me iba a meter preso por sexta vez; el otro que andaba con él me amenazó con caerme a palos. Estaban buscando que yo reaccionara de forma violenta para entonces ellos justificar la mano de golpes que estaban pensando darme”, dijo a CubaNet.

En ese sentido, Domínguez Sardiñas agregó que también fue advertido por escrito por el supuesto delito de desórdenes públicos y multado con 30 pesos.

“Querían que yo firmara un compromiso de que no iba a ir más a la iglesia, lo cual, por supuesto, no acepté”, indicó el activista del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”.

Los arrestos sucedieron, precisamente, un día antes de la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la ciudad del Vaticano, donde fue recibido este martes por el papa Francisco.