MIAMI, Estados Unidos.- La Seguridad del Estado cubano tiene órdenes de acabar con la organización de las Damas de Blanco, en la provincia de Matanzas, en menos de 6 meses. Así se lo hicieron saber agentes del régimen en la isla a las activistas de ese movimiento Caridad Burunate, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echevarría, quienes fueron detenidas camino a la iglesia este domingo, publicó Martí Noticias.

De acuerdo a la nota, los policías las amenazaron e incluso, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Alberto Asturi, les dijo que otros oficiales que venían de La Habana traían la orientación de que “en seis meses tenían que terminar las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas”.

Asimismo, Tania Echevarría contó a Martí que otro oficial, identificado como Orlando Figueroa, le dijo a la Dama de Blanco que le iba a poner 3.000 pesos de multa por reclutar activistas para el grupo opositor. El oficial la amenazó, además, con actas de advertencia, 96 horas de arresto y un proceso penal que podría llevarla a la cárcel.

Tras ser detenidas arbitrariamente, las activistas fueron conducidas a una oficina local y a un policlínico, donde los oficiales también les ofrecieron facilitarles la salida del país, señaló Caridad Burunate.

“Le dije que no, que Cuba es de los cubanos, y que yo soy cubana, que no me voy a ir, que sigo luchando por la libertad de los presos políticos”, aseveró la Dama de Blanco.

Cada domingo, camino a la iglesia de su localidad, las Damas de Blanco son reprimidas y amenazadas en cualquier rincón de Cuba. Sin embargo, las miembros de ese movimiento opositor femenino continúan manifestándose pacíficamente a favor de los prisioneros políticos cubanos.