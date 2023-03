LA HABANA, Cuba. – Un oficial de la Seguridad del Estado advirtió al periodista de CubaNet Enrique Díaz Rodríguez que no podría salir a la calle el próximo domingo 26 de marzo, día fijado por el régimen para celebrar “elecciones” legislativas.

“El agente de la Seguridad del Estado (SE) llegó hasta mi hogar, primeramente para decirme que tenían información de que yo estaba convocando a la gente a salir a la calle el 26, el día de las elecciones, lo que aclaro que no es cierto”, dijo el reportero a CubaNet.

Díaz Rodríguez también indicó que el oficial de la SE incluso lo amenazó con enviarlo a prisión si se comprobaba que era cierta la presunta convocatoria.

“Fueron muy claros en su mensaje amenazante, dijeron que no iban a permitir que persona alguna de la oposición, del pueblo o periodistas independientes estuvieran en las calles manifestándose en contra de las elecciones. Específicamente, me alertaron que si lo hacía [salir a la calle] debía atenerme a las consecuencias, porque me enviarían a prisión”, denunció el periodista.

De acuerdo con Díaz Rodríguez, la escalada represiva en su contra y las amenazas lanzadas por el oficial de la SE apuntan a que el régimen teme manifestaciones el próximo 26 de marzo e intenta transmitir terror a los habitantes del país mediante mediante las amenazas de sus agentes.

“El contexto es totalmente diferente al de las supuestas elecciones de años anteriores; la realidad de Cuba hoy es otra: hay mucha escasez, hambre, necesidad; el pueblo está cansado y el régimen tiene miedo”, resaltó.

Sobre el periodista y su colega Vladimir Turró Páez pesa un ultimátum de la Seguridad del Estado, que les advirtió a ambos que debían abandonar el país de manera definitiva o, de lo contrario, afrontarían un proceso penal e irían a la cárcel.

En noviembre de 2020, la Seguridad del Estado también le confiscó a Díaz Rodríguez una pequeña parcela de tierra que cultivaba para el autoconsumo familiar.

“La Seguridad del Estado siempre va a tratar de impedir mi trabajo como reportero, pero mi mensaje siempre será el mismo: voy a seguir informando, porque mi trabajo es informar y no convocar, pero si hiciera esto último también es mi derecho como persona”, sentenció.