MIAMI, Estados Unidos. – Agentes del Ministerio del Interior (MININT) de Baracoa amenazaron este viernes al reportero y activista de derechos humanos Yoel Acosta Gámez para que abandone el país antes del 1 de abril de 2023, según declaró el propio joven a CubaNet.

Acosta Gámez, que fue sometido a interrogatorio este viernes, aseguró que fue amenazado tanto por su jefe de sector como por un agente de la Seguridad del Estado.

“Lo que ellos me proponen es que tengo que abandonar el país antes del día 1 de abril. De no abandonarlo voy a ser procesado por un delito, ya que ellos me hicieron a mí un expediente y me acusaron de ‘atentado contra la Seguridad del Estado’ e ‘incitación a la desobediencia’ civil dentro del país”, contó el activista.

Asimismo, detalló que los agentes del MININT le propusieron costear sus trámites migratorios en aras de que abandone el territorio nacional.

“Me dijeron también que ellos me podían facilitar el pasaporte para que yo pudiera viajar sin tener que pagarlo. Simplemente me tengo que presentar en la unidad del MININT el lunes próximo con el objetivo de ser entrevistado por el alto mando, oficiales de la Seguridad del Estado que vienen de la provincia para hablar conmigo”, dijo.

“Ya me dejaron claro que no me van a dar otra oportunidad ni van a dejar que siga realizando mi labor como periodista independiente. O me voy del país o soy procesado en los tribunales y condenado a 15 años de privación de libertad por los falsos delitos y cargos que se me imputan”, aseguró Acosta Gámez.

El joven baracoense, defensor de los derechos humanos, ha sido interrogado, amenazado y golpeado en varias ocasiones. Además, ha sido víctima de decomiso de sus teléfonos móviles, incautados por agentes del MININT tanto en su propia vivienda como en la vía pública.

La última vez que había sido citado fue en diciembre pasado. “En esa ocasión”, explicó Acosta Gámez a CubaNet, “se me abrió un expediente donde me acusaban de atentar contra la Seguridad del Estado. Me dijeron que tenía tres meses para abandonar mi país, plazo que llega hasta marzo. Y que si no me retiraba de la oposición y no dejaba de hacer mi trabajo como periodista independiente, que es hacer audiovisuales de la realidad del cubano, se me reabriría este expediente, porque ellos me estaban siguiendo por ese delito, presunto atentado contra la Seguridad del Estado”.

En agosto pasado el también periodista de CubaNet Nelson Julio Álvarez Mairata renunció a su trabajo como reportero debido a las presiones de la Seguridad del Estado.