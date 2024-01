LA HABANA, Cuba. – La madre cubana Letty Leidy Rodríguez Herrera, residente en el municipio villaclareño de Encrucijada, denunció a la Seguridad del Estado de esa provincia por amenazarla y darle a escoger entre dos opciones: ir presa o colaborar con la policía política.

Según explicó la mujer a CubaNet, el agente conocido como “Darián” la está intimidando para que informe sobre Samuel Rodríguez, un activista de Encrucijada residente en Estados Unidos que se ha dedicado a sacar a la luz a represores y funcionarios corruptos de ese municipio.

Además de la comunicación que mantiene Rodríguez Herrera con el activista, quien recientemente participó en un programa del influencer Manuel Milanés filtrando una “red de chivatones en Cuba”, la cubana también se ha mantenido realizando una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde exige mejoras económicas para sus hijos y denuncia al régimen cubano por no cumplir desde hace meses e incluso años con la dieta médica correspondiente a una de sus pequeñas, quien padece de galactosemia.

La joven madre fue citada recientemente a la estación policial de Encrucijada. Allí se encontraban los agentes de la Seguridad del Estado de Santa Clara que se presentaron como Yoandry Cárdenas Fernández y Darián. Este último le dijo que si no trabajaba para ellos iría presa.

A Rodríguez Herrera, quien aseguró padecer de trastorno de la personalidad, le hicieron firmar un papel donde se comprometía a colaborar con la policía política o “todo el peso de la ley le caería encima”.

“Quieren que yo trabaje para ellos a cambio de mi libertad y de los productos de mi hija. Era eso o mi libertad. Y yo en ese momento pensé en mis hijos que no tienen a nadie”, contó a CubaNet.

La mujer, a pesar del temor a que la privaran de su libertad y que sus hijos se quedaran solos pasando necesidades, se arrepintió de haber firmado el papel, según relató.

“Yo tengo dignidad y moral, jamás en la vida me voy a prestar para eso, yo soy una mujer luchadora, que lucho por mis hijos, pero no soy baja ni sucia”, dijo.

De igual forma, la entrevistada manifestó que solo estaba pidiendo y reclamando los derechos de sus cuatro hijos “porque tienen hambre y necesidades, están sin ropas, sin zapatos, mientras ellos [los funcionarios del régimen cubano] están llenos de lujos y sus hijos tienen de todo”.

La mujer también aseguró que el agente Darián ha continuado amenazándola con privarla de su libertad. “Ya veo que mantienes a Samuel bien informado, ya entiendo que no vas a cambiar, ya te dije que los que tienen vínculos con terroristas la ley los va a coger. / Tic tac, el reloj está caminando, solo es cuestión de tiempo para verte detrás de las rejas. Si no eres bruta, me das los contactos que tienes en el grupo y yo le digo a los jefes que tú cooperas y que te saquen del proceso”, rezan los mensajes recibidos por la mujer.

Mensaje recibido por Letty Leidy Rodríguez Herrera (Captura de pantalla / Cortesía) Mensaje recibido por Letty Leidy Rodríguez Herrera (Captura de pantalla / Cortesía)

Rodríguez Herrera confesó sentir temor por lo que le pueda suceder, pues se siente “acorralada”. Asimismo, hizo responsables a los agentes de la Seguridad del Estado de su futuro y el de sus hijos.

