Seguridad del Estado detiene a Marthadela Tamayo: “Esto no es EE.UU.”

MIAMI, Estados Unidos.- La Seguridad del Estado cubano detuvo este jueves en la tarde a los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz, en un operativo realizado en las cercanías de la vivienda de ambos, según publicó en su red social de Facebook Tamayo.

De acuerdo a la denuncia, “el operativo fue dirigido por el Mayor Alejandro de la Seguridad del Estado”, quien tenía en el lugar una patrulla cuyos oficiales le pidieron a Marthadela Tamayo su carné de identidad, el cual ella aseguró no tenía consigo porque estaba en los bajos de su casa.

“Yo le dije que no portaba el carné porque estaba en los bajos de mi casa, y que iba a cruzar una calle no más con mi mamá y con mi esposo, que por qué tenía que portarlo”, pero, aunque su esposo si andana con él, los oficiales de todas formas les dijeron “tienen que acompañarnos de todas maneras”.

Marthadela Tamayo contó que su esposo se resistió y que incluso tuvo una discusión fuerte con uno de los agentes que reaccionó de manera hostil con la madre de Tamayo, porque habri3a tomado una foto de lo sucedido.

Después de un altercado con los oficiales de la Seguridad del Estado, la policía política les aseguró a los activistas que tenían que montarse “porque ustedes son caso de la Sesión 21”, y en el carro de policía fueron conducidos a la Cuarta Estación del Cerro.

Luego del interrogatorio con el Mayor Alejandro, este ordenó aplicarle una multa a Marthadela Tamayo pues según él, la activista había sido citada en dos ocasiones el pasado mes de marzo y nunca se presentó, y su esposo incurrió en el mismo “delito” una vez.

Durante el interrogatorio la Seguridad del Estado “se refirió a las actividades que hacemos desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)”, asegura Marthadela Tamayo, y “nos dijo que el CIR no desarrollaría su trabajo en el tema de género ni permitiría que avanzara en su agenda en el tema racial. En el caso del tema racial le expresó (el Mayor Alejandro) a Osvaldo que era una ‘amenaza a la Unidad Nacional’ y que en Cuba no existe racismo ‘esto no es Estados Unidos’”, les espetaron.

“Enfatizó que no me preocupara por pedir una Ley de Protección para las mujeres, que ellos no iban a ceder ante ninguna presión que se haga desde la sociedad civil”, denunció Tamayo.

Después de tres horas de detención arbitraria e interrogatorio, los activistas por los derechos humanos en Cuba fueron liberados y tuvieron que regresar a su casa caminando. “Repudiamos y denunciamos este tipo de arbitrariedades contra artistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos”, sentenció Marthadela Tamayo en su publicación.