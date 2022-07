LA HABANA, Cuba. – Yindra Elizástigui Jardines, madre del preso político Luis Robles Elizástigui, denunció que a su hijo, quien lleva ya más de un año y siete meses en prisión por los supuestos delitos de desobediencia y propaganda enemiga, le están negando la promoción a un régimen de mínima de severidad.

Según contó a CubaNet, el pasado 21 de julio durante la visita familiar en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, donde se encuentra Robles cumpliendo una sanción de cinco años de privación de libertad, se entrevistó con el oficial llamado conocido como Aramís, jefe en funciones de la unidad.

“Como Consuegra, quien es el jefe de la prisión, no se encontraba, le dije mi inquietud a Aramís y él me dice que en su opinión Luis no era merecedor de esa mínima, que su caso se estaba evaluando y que había más posibilidad de que pasara para severo”, contó la madre de Robles a este medio.

En los establecimientos penitenciarios cubanos los sancionados a privación de libertad se clasifican en régimen de mayor severidad, régimen severo y régimen de mínima severidad.

De acuerdo con la respuesta del oficial Aramís a la madre de Robles, el joven de 29 años “no se ha comportado bien” pues “realizó tres llamadas internacionales denunciando mentiras” de la prisión.

Antes de entrevistarse con dicho oficial, Elizástigui Jardines se dirigió a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, donde le dijeron que “ellos no tenían que ver con eso” y que debía ir directamente a la prisión donde se encontraba recluido su hijo.

“Aramís me dijo también que lo de la mínima y la libertad condicional no lo determinaba él sino un equipo, pero que como su opinión también consta él piensa que Luis no es merecedor de esa promoción, aunque ya tenga el tiempo establecido”, dijo.

De acuerdo con el artículo 54.3 del Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano, establecido por el Ministerio del Interior, “el arribo al mínimo de permanencia establecido para el análisis de cualquier tipo de promoción, no es condición suficiente para una condición favorable, si esta no se conjuga con el análisis integral del resto de los requisitos”.

Precisamente estos requisitos se refieren a “tener en cuenta la valoración integral de la conducta observada por el interno durante el cumplimiento de su sanción y su pronóstico, los mínimos de permanencia establecidos, las características personales y los antecedentes penales”.

Para Yindra Elizástigui Jardines se está cometiendo “una injusticia” con su hijo pues “se le está quitando el derecho a trabajar en un campamento abierto con su pase respectivo en el tiempo que le toca”.

“Ellos se encargan de recordarle a los reclusos sus deberes, pero se olvidan de sus derechos”, lamentó.

Asimismo, la madre del joven guantanamero aseguró a CubaNet que no está de acuerdo “con lo que está sucediendo con Luis” y seguirá denunciando “cuantas veces sea necesario” hasta que se le dé una solución a la actual situación del preso político.

El 4 de diciembre de 2020, Luis Robles Elizástigui protestó pacíficamente en el Boulevard de San Rafael con una pancarta donde pedía libertad y el fin de la represión, además de la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís, preso en ese momento.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.