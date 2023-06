MIAMI, Estados Unidos. — “Ciego Montero llegó a Miami”. Así lo aseguran cubanos radicados en la ciudad del Sol luego de ver la marca de refrescos que se distribuye y comercializa en Cuba a venta en un establecimiento de la cadena Sedano’s Supermarkets.

Se trata, aparentemente, de la misma línea de refrescos que es producida en la Isla desde hace décadas por la empresa Los Portales en sociedad con Nestlé Waters, una división de agua embotellada multinacional suiza de Nestlé que fue fundada en 1992

“La marca Ciego Montero, refrescos de Cuba, está en Miami, pero los niños en Cuba no tienen desayuno. No faltará quien diga: eso lo hacen en Miami. Dejen de ser ilusos que el bloqueo no existe”, señaló en redes sociales Mayra Domínguez, una cubana radicada en Estados Unidos.

La mujer compartió en Twitter un video publicado originalmente en TikTok donde aparecen varios lotes de refresco Ciego Montero en una tienda de Sedano’s. La etiqueta del producto indica que el mismo ha sido fabricado en Colombia. La importación y distribución del mismo está a cargo de la compañía Always Foods Sales Consultants Inc., con base en la ciudad de Homestead.

— Mayra Domínguez🇨🇺🇺🇸 (@MayraDo57466678) June 22, 2023

Aunque algunos cubanos cuestionan que empresas radicadas en Estados Unidos comercialicen un producto que se hace en Cuba, otros cuestionan la procedencia de los productos y asegura que los mismos son fabricados por emigrantes cubanos para comerciarlos en el sur de Florida.

“Cubanos en Estados Unidos los hacen aquí y aquí los venden. Nostalgia cubana. Las mayorías de esas factorías o compañías que las producen están en Miami y Tampa. Hay desde café Cubita hasta cervezas Mayabe. En las etiquetas no dicen ´Hecho en Cuba´ o ´Producto 100% cubano´. Fake”, indicó en Twitter un internauta identificado como Blogosfera Cubana.

Sin embargo, Mayra Rodríguez, la cubana que compartió el video donde aparecen los refrescos, sostuvo que el régimen cubano “utiliza terceros países para llevar sus productos a Estados Unidos, sobre todo a Miami, donde se encuentran la mayoría de los cubanos”.

“La dictadura nos odia, pero nos necesita, aseguró.