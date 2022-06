MIAMI, Estados Unidos. — Ángel Pacheco Soublet, un excombatiente de Angola, se suicidó en Las Tunas tras recibir una multa de 4 000 pesos cubanos por vender viandas en una carretilla, denunció una vecina del fallecido en un video colgado en redes sociales.

El veterano, de 83 años, habría atentado contra su vida debido a que la pobre pensión que percibía —apenas 1 500 pesos— no le alcanzaba para pagar la multa.

“Vendía viandas y vegetales para el sustento de su familia (…) Es real, sí pasó. Esto es un llamado. Caballero, pónganse la mano en el corazón. Esos inspectores, cuando vayan a poner una multa, vean la situación social en la que estamos, que pasamos por una pandemia”, lamentó la vecina.

La denunciante compartió en su perfil de Facebook imágenes de la vivienda donde vive la familia Pacheco Soublet en un barrio pobre de Las Tunas, así como la habitación donde se encuentra la esposa del fallecido, que se mantiene postrada en una cama.

Una exvecina de Pacheco Soublet identificada como Sabrina Isabella también denunció el hecho en Facebook.

“¡Qué tristeza cuando pierdes a un vecino que te vio crecer! ¡Que tristeza que por culpa de personas extremistas pasen estas cosas! Esta noticia la recibí en la mañana y me duele no poder estar ahí para darle un abrazo a mi amiga Yuliet o a mi vecina Sandra. ¡Qué tristeza que no puedan agarrar a los descarados que roban y estafan al pueblo y a este hombre, por vender unas vianditas, lo hayan llevado a cometer esta locura que fue su única solución o su única salida!”, escribió.

Ángel Pacheco Soublet conservaba las medallas recibidas tras la guerra de Angola, así como un certificado que da cuenta de su participación en la misión internacionalista.

El fallecido también tenía diplomas emitidos por la Asamblea Municipal del Poder Popular en Las Tunas “por su activa participación en las actividades comunitarias de la Circunscripción.

