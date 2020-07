Se recupera en Miami la Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda

MIAMI, Estados Unidos. – La Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda ya se encuentra en proceso de recuperación tras varios meses luchando por su vida en un hospital de la ciudad de Miami, informó este jueves el periodista de América Tevé, Rolando Nápoles.

“Tras seis meses de una dura batalla por su vida, sale del hospital en Miami, ya en proceso de recuperación, la Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda”, escribió el reportero en Twitter.

En la publicación aparece un video, cortesía del doctor Alfredo Melgar, donde la activista cubana se dirige a la opinión pública por primera vez desde su llegada a Estados Unidos.

“Estoy aquí en la consulta del doctor Melgar. No me siento muy bien, pero tampoco tan mal. Quiero agradecer a todas las personas del exilio y de dentro del país que han colaborado con mi causa, que me han ayudado, que han hecho todo porque yo me recupere. Le doy las gracias a las Damas de Blanco, a los presos políticos y a todos los exiliados en Estados Unidos y en otras partes”, dijo Cruz Miranda, quien también es activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La activista cubana recibió una visa humanitaria a inicios de año que le permitió viajar a Estados Unidos para ser atendida de sus graves padecimientos de salud.

Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel, por el supuesto delito de “amenaza”. Su cuadro clínico comenzó a deteriorarse durante su estancia la cárcel de mujeres en Ciego de Ávila, lo que obligó al régimen de la Isla a otorgarle una licencia extrapenal en agosto de 2019.

Los padecimientos de la Dama de Blanco nunca fueron del todo esclarecidos por las autoridades médicas en Cuba.

El propio doctor Melgar aseguró en febrero que Cruz Miranda “no hubiera sobrevivido” si hubiera seguido en Cuba, ya que se habían detectado tres tipos de bacterias “muy agresivas” en su organismo.