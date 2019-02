Se quedan sin cobertura los móviles en el occidente del país

LA HABANA, Cuba. – Desde horas tempranas de este sábado la red celular de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) se encuentra fuera de servicio en varias zonas del occidente del país.

“Algunos móviles se conectan, pero no pueden realizar llamadas ni enviar mensajes, mientras que otros simplemente no tienen cobertura. He probado cambiando manualmente y tanto la red 3G como la 2G se encuentran inaccesibles”, comentó a CubaNet Jorge Méndez, trabajador por cuenta propia en un taller de reparación de móviles.

“Han acudido muchas personas en la mañana a nuestro taller porque las líneas de atención al cliente de ETECSA están congestionadas o simplemente no responden”, dijo Méndez.

Una funcionaria del monopolio estatal que pidió el anonimato explicó que desde horas tempranas toda la red móvil colapsó y que han llegado reportes de casi todo el occidente del país, aunque no se sabe con exactitud cuáles son las zonas afectadas, desconocemos si se trata de una avería o de un ataque.

“Nos informaron desde temprano que las operarias no deben dar información a los clientes, solo deben decir que se está trabajando en el problema para dar una rápida solución”, explicó.

“Es una total falta de respeto para nosotros los clientes, o mejor dicho: los usuarios, porque no podemos elegir otra empresa de telecomunicaciones, estamos obligados a aguantar de todo, desde malos tratos hasta falta de información. Nosotros pagamos bien caro esto y tenemos derechos, pero nada les importa porque al final no podemos irnos, me he tratado de comunicar con atención al cliente y ni responden”, señaló a este diario Yusniel González, quien desde temprano se encuentra incomunicado y no ha recibido ninguna explicación por parte de ETECSA.

Cifras oficiales dan cuenta de que en diciembre del 2003 existían en Cuba 43 mil líneas móviles activas. Actualmente, esa cifra que alcanza los 5 millones. El monopolio de las comunicaciones controla toda la telefonía fija y móvil de la Isla, así como las conexiones a Internet, con ingresos millonarios recibidos por la venta de servicios tanto dentro como fuera del país.