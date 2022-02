MIAMI, Estados Unidos. — Maribel Cruz, madre del joven Yoan de la Cruz, manifestantes del 11 de julio que transmitió en vivo las protestas antigubernamentales en San Antonio de los Baños, relató a CubaNet detalles sobre el juicio realizado a su hijo.

De la Cruz fue uno de los cientos de jóvenes que tomaron las calles de esa localidad el 11J. Su grabación vía Facebook Live de los sucesos de aquella jornada mostró al mundo la masividad y el rechazo a la gestión del régimen castrista.

Sobre el juicio contra Yoan y otros jóvenes del 11J, realizado en diciembre de 2021, Maribel Cruz lamentó el trato ofrecido a su hijo por parte de las autoridades.

“Participamos en el juicio. Aquello fue tremendo (…). Los bajaban de la jaula con las ´shakiras´ esas (…). No nos dejaban acercarnos, no nos dejaban hablar con ellos. Nos registraban todo. Nos quitaban los ajustadores, nos quitaban los zapatos (…). “A él lo llevaron vestido de rosado. No fue vestido de gris, como fueron todos los presos”, declaró la madre a este diario.

Durante la vista oral, los oficiales instructores ni siquiera permitieron el contacto físico entre madre e hijo.

“Cuando él me vio, me decía: ´Ay mamá, sácame de aquí, mamá´. Intentó abrazarme y el instructor le dijo ´No, no puedes´, y él le decía “es mi mamá, es mi mamá. Y él le repitió ´no puedes abrazarla´”.

Pese a que el juicio se realizó en diciembre, Yoan todavía se encuentra a la espera de sentencia, mientras su madre se emplea en conseguirle lo necesario para sobrevivir en prisión. Aunque el escenario que enfrentan los acusados es hostil, Maribel confía en que se haga justicia.

“A los que van a tomar sentencia les pedimos que sean justos, que van a acabar con la juventud de Yoan y de los demás que están presos. Están acabando con familias y lo que están haciendo es que las personas les cojan más roña con estas mismas cosas que están haciendo y que están pasando”.

Maribel Cruz confesó que desde que los meses posteriores al arresto de su hijo (13 de julio) han sido los más negros que ha vivido.

“Yo como madre si voy a seguir pidiendo en las redes sociales, para que todo el mundo lo sepan, la libertad de Yoan. Han sido los siete meses más negros de mi vida, porque sufro a mi hijo todos los días, todos los días de mi vida. Extraño mucho a mi hijo”.

